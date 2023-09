Charlotte (30), verzot op haar vrachtwagen (en jagen), is vanaf vanavond te zien in Lady Truckers

In ‘Lady Truckers’ op VTM 2 zien we deze week Charlotte Mostaert (30) opduiken. Haar vaste bureaustoel bij Gevelrenovatie Geert Viaene ruilde ze een paar jaar geleden in voor een zitje in de vrachtwagen. “Mijn dochter van twee gaat ook vaak mee.”

“Ik speelde vroeger eerder al met speelgoedautootjes dan met Barbiepoppen”, grijnst Charlotte uit Westrozebeke. Ze is nog steeds verzot op auto’s, en rijdt maar wat graag met de vrachtwagen rond. En nochtans was dat oorspronkelijk niet het plan. “Ik werk samen met mijn vriend Miquel bij het Roeselaarse bedrijf van mijn schoonvader: gevelrenovatie Geert Viaene. Daar deed ik aanvankelijk administratief werk. Af en toe ging ik mee met Miquel om de kraan te bedienen. Maar hij heeft ook veel werk, waardoor hij op een gegeven moment het idee opperde dat ik ook mijn rijbewijs zou halen. Ik zag daar wat tegenop, maar ik ben achteraf gezien heel blij dat ik het gehaald heb. Het is echt heel tof om te doen. Ik kom op tal van plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen, en met de kraan verzet ik zowat alles, van glazen balustrades tot jacuzzi’s.”

Opvallend: bij haar zit ook vaak dochtertje Rosalie (2). “Ze blijft thuis, waardoor het soms wat puzzelen is. Miquel en ik stemmen het werk wat af op elkaar en in geval van nood springt mijn schoonzus Raquel bij. Maar ik steek niet weg dat het wel handiger zal zijn als Rosalie volgend jaar naar school gaat.” (lacht)

Tijdens de week rijdt ze met de vrachtwagen, in het weekend gaat ze jagen

Samen met haar vriend keek Charlotte vaak naar ‘Lady Truckers’ op VTM 2, waarbij ze vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs volgen. “Miquel had een oproep gezien en mij achter mijn rug ingeschreven. Het was wel fijn om te doen. Ik probeerde er wat op te letten dat ik niet té West-Vlaams sprak, maar ik heb de aflevering ondertussen al gezien, en ben er heel blij mee. Het klopt dat er vaak nog clichés gepaard gaan met wat we doen. Als ik ergens op een bouwbedrijf toekom, hoor ik het al eens: ‘is dat nu onze kranenman?’ Maar na een halfuur mij bezig te zien, klinkt het wel wat anders”, lacht Charlotte. “Maar ik krijg ook heel wat respect, zeker van vaste klanten.” Opvallend: in het weekend gaat Charlotte samen met Miquel regelmatig jagen. “Bij ons is dat op kleinwild, in de Ardennen is dat op onder meer herten. Een ongelooflijk gevoel, maar je kan het toch nog altijd niet vergelijken met achter het stuur van een vrachtwagen te zitten. Dat is en blijft een machtig gevoel.” (BVB)