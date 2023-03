Centrum Andere Kunst spitst zich toe op ‘Art brut’

De vzw Centrum Andere Kunst, met Torhoutenaar Geert Decleir als voorzitter, wil een expertiseplatform worden voor alles wat met de zogenoemde ‘Art brut’ te maken heeft: de ‘andere kunst’, onder meer van de hand van mensen met een beperking.

Het is de bedoeling om minstens een keer per jaar een lezing te geven en dat gebeurt al op donderdag 30 maart om 19.30 uur in het Bedrijvencentrum 3Koningen aan de Oude Gentweg. Dan praat Bruggeling Pierre Muylle over de Art brut als opstap naar een bredere kunststroming. De toegang is gratis, receptie inbegrepen.

Website staat centraal

“Met de vzw De Andere Academie gestart in 2000 hebben we in Torhout jarenlang op vrijwillige basis artistieke opleidingen aangeboden aan mensen met een beperking, zowel in tekenen, schilderen als boetseren”, vertelt Geert Decleir (65). “In 2017 zijn we erin geslaagd om die cursussen te laten opnemen in de Torhoutse Academie. Zo werd ons werk voor de toekomst verankerd.”

“Intussen drong zich de vraag op hoe het verder moest met de vzw. Na een periode van praktische samenwerking met de Academie en na de coronaperikelen zijn we tot een nieuwe invulling gekomen. We maakten een doorstart als vzw Centrum Andere Kunst.”

“Het is de bedoeling om een kenniscentrum te worden voor wat Art brut genoemd wordt. We willen zo veel mogelijk initiatieven samenbrengen die te maken hebben met de artistieke vorming en kunstzinnige uitingen van mensen met een beperking in de brede zin van het woord. We zijn ervan overtuigd dat zij op kunstvlak veel mogelijkheden hebben en ons heel wat te bieden hebben.”

“Een belangrijk instrument wordt onze gloednieuwe website www.centrumanderekunst.be. Op die site willen we de bestaande initiatieven inventariseren en info ter beschikking stellen van het geïnteresseerde publiek. Het is de bedoeling dat de website een voortdurend work in progress is en zo goed mogelijk de actuele toestand opvolgt. We verwachten veel van deze aanpak. Zo willen we met onze vzw Centrum Andere Kunst een kennis- en expertiseplatform worden voor alles wat met Art brut te maken heeft. We richten ons op musea, kunstkenners en -verzamelaars, kunstenaars en noem maar op. Geregeld zullen we op de website een andere kunstenaar en zijn werk voorstellen.”

Eilandjes en bruggen

Uiteraard is de vzw absoluut geen initiatief van Geert Decleir alleen. Dit zijn diegenen die er eveneens deel van uitmaken en hard aan de weg timmeren: Paul Warlop, Fernand Laforce, Bart Devlieger, Gino Vandenbussche, Gil Verkeyn, Jan Decoster en Dorien Doubbel.

“We vormen een hecht team en de wil om te slagen in onze nieuwe missie is groot”, aldus Geert. “Nu functioneren veel initiatieven rond Art brut nog op hun eilandje. Welnu, we willen bruggen bouwen tussen die eilandjes en het geheel als het ware overkoepelen. Via onze website kunnen mensen met kennis ter zake met elkaar in contact komen.” (JS)

www.centrumanderekunst.be