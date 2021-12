CC Het Perron op slot tot zeker 28 januari: “We bekijken welke voorstellingen we kunnen verplaatsen”

De cultuursector trok gisteren nog naar Brussel om er te protesteren tegen de sluiting van theaters en bioscopen. Ondertussen is CC Het Perron in Ieper aan het zoeken naar nieuwe data voor voorstellingen die moeten worden uitgesteld.

“Een geluk bij een ongeluk is dat we het met de winterperiode kalm is op vlak van programmatie”, zegt Sander Nolf, communicatiemedewerker van Het Perron. “We hadden enkele concerten en voorstellingen gepland en we bekijken samen met de betrokken artiesten wat en hoe we kunnen verplaatsen naar een latere datum.” Voor Absynthe Minded, de band die op 15 januari het seizoen zou openen, vond het CC al een nieuw datum: 29 april. De 2 shows van Wouter Deprez van 20 en 21 januari worden verplaatst naar 4 en 5 oktober volgend jaar. Voor andere evenementen zoals onder meer Bram Weijtens’ Crazy Men en Patti Smith: my heart still hums is er nog geen nieuwe speeldatum gevonden. “Het is een beetje een puzzel nu iedereen nieuwe data aan het zoeken zijn”, zegt Sander Nolf.

“Het is echter wel jammer dat wij opnieuw de dupe zijn”, aldus de woordvoerder. “We deden al heel wat inspanningen mensen veilig te kunnen ontvangen. Zo is er voor goede ventilatie en co2-meters gezorgd in onze theaterzaal, maar dat bleek een maat voor niets. Het is er toch een beetje mee lachen, niet?

Ook alle voorstellingen van de filmuniversiteit en Jefi worden geschrapt tot eind januari. “Terug naar af”, klinkt het bij het bestuur van Filmuniversiteit Ieper. “Alles verliep goed en heel vlot, zelfs met het beperken van de kijkers tot 200 per film. Dat leverde veel extra werk op, maar gelukkig hebben we dit toch 2 films lang kunnen volhouden. Meer kunnen we niet doen. We hebben de opgelegde regels heel strikt opgevolgd, maar nu zijn we genoodzaakt de boeken even dicht te doen. Laat ons hopen dat de moeilijke start in 2022 niet zal blijven aanhouden en we terug naar een mildere periode zullen evolueren.”