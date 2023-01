CC De Steiger toont fototentoonstelling Borderline

Tot zondag 19 februari loopt in CC De Steiger de gratis fototentoonstelling ‘Borderline’. Fotograaf Paul D’Haese, gefascineerd door de grens tussen het vaste land en de zee, zwierf vier jaar lang langs de Noord-Franse kustlijn tussen Bray-Dunes en Le Havre.

Hij selecteerde 170 krachtige foto’s, die hij in een tentoonstelling en een fotoboek goot. Het resultaat is geen toeristische brochure geworden, maar wel een intrigerende reeks foto’s van verlaten stranden en aftakelende bouwwerken.

‘Borderline’ werd in Charleroi bekroond met de 18e Prix Nationale Photographie Ouverte en is na Brussel en Hasselt nu ook te bezichtigen in grensstad Menen. De gratis tentoonstelling loopt tot zondag 19 januari in de tentoonstellingszaal van CC De Steiger. Ze is op weekdagen te bezichtigen van 14 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.