CC De Steiger blikt terug en vooruit na geslaagd jaar: “Gezonde mix aanbieden”

2023 was qua cultuur in Menen weer een hoogvlieger. Opnieuw vonden tienduizenden bezoekers de weg naar de meer dan 2.000 activiteiten in cc De Steiger. Zowat elke kunstvorm kwam aan bod op de verschillende podia, festivals of tentoonstellingsruimtes. Ook de toekomst oogt rooskleurig met verbouwings- en uitbreidingswerken.

“Het cultuurcentrum organiseerde ook heel vaak activiteiten op locatie zoals de theatervoorstelling in een verlaten glasfabriek of in de voormalige brandweerkazerne van Lauwe alsook het zomerprogramma in het kader van Boulevard Solar.”

Succesvol 2023

“De tentoonstelling ‘Yvonne Serruys Beeldhouwer van de nieuwe vrouw’ mocht liefst meer dan 7.500 bezoekers ontvangen en kon op heel wat nationale persaandacht rekenen. Ook het vormingsaanbod was opnieuw een succes met ruim 2.000 cursisten voor om en bij de 100 lessenreeksen”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

Na een jaar vol succesvolle activiteiten kijkt het Menens cultuurcentrum De Steiger uit naar een veelbelovend 2024. “Het jaar werd al onmiddellijk gestart met de aanvang van grondige renovatiewerken achteraan in het gebouw.”

Ander uitzicht

“De inkomhal ter hoogte van de sportzaal wordt helemaal vernieuwd, net zoals het café en de bijhorende patio. Ook de opening van de tot cultuurtempel gerenoveerde Sint-Franciscuskerk én de grote theaterzaal in Het Applauws is iets waar het cultuurcentrum reikhalzend naar uitkijkt”, aldus Griet.

“De hele cafetaria zal worden omgebouwd. Het zal een compleet ander uitzicht krijgen en de verloren ruimtes zullen worden geschrapt. Ernaast plaatsen we ook een polyvalente zaal en de toegang zal worden gecentraliseerd. En dit alles in een wit en heldere tint”, legt architect Regi Bouciqué uit. “Deze vernieuwing zal zeker en vast een grote troef zijn voor cc De Steiger”, vult Griet aan.

Breed publiek

Cultuur in Menen blijft niet alleen gehandhaafd maar verbetert ook. “Het cultuurcentrum blijft er in slagen met een gezonde mix van vaste waarden en vernieuwende projecten een breed publiek aan te spreken. De renovatie van alvast een deel van De Steiger dit jaar zal er voor zorgen dat het gebouw nog meer Menenaars zal kunnen en mogen ontvangen. Zo blijft cultuur verbinden en verwonderen”, besluit Griet.