CC De Schakel verhuist een week lang naar Desselgem tijdens Plan D: “Programma vol concerten, theater, museum en Ronde van Vlaanderen”

De Schakel verhuist van woensdag 29 maart tot en met zondag 2 april naar Desselgem. Onder de noemer ‘Plan D’ biedt het cultuurcentrum in samenwerking met enkele enthousiaste Desselgemnaren een gevarieerd programma aan. Afsluiten doet Plan D met de Ronde van Vlaanderen op groot scherm bij OC De Coorenaar.

Het Briek Schotte-dorp wordt vijf dagen lang de tijdelijke uitvalsbasis van cultuurcentrum De Schakel. Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers werd er een druk programma uitgewerkt. “Onder meer Approaching Silence en Sax Tastic verzorgen een intiem huiskamerconcert”, vertelt publieksmedewerker Maaike Tubex. “In jeugdhuis Jakkedoe kan men genieten van de spetterende polonaise-pop van cultheld Willy Organ.”

Het oude klooster in de Liebaertstraat wordt omgetoverd tot een museum, waar het Verhaal van Desselgem je mee terugneemt in de tijd. In OC De Coorenaar houdt het spectaculaire familietheater Ensemble Leporello halt, dat de vier oerelementen aarde, water, lucht en vuur uitvoerig zal testen.

Geluiden opnemen

Ook Circus Ronaldo en schilder Paul Pattyn komen aan bod. De finish van de vijfdaagse ligt bij OC De Coorenaar, waar je in het koersdorp de Ronde van Vlaanderen op groot scherm kan volgen. “Maar dat is niet alles. We willen het publiek ook betrekken bij het evenement”, zegt communicatieverantwoordelijke Jorge De Wintere.

“Voor het Verhaal van Desselgem verzamelen de organisatoren speciale en bijzondere geluiden uit het dorp. Iedereen kan zijn of haar geluid opnemen met de smartphone en via WhatsApp versturen naar 0474 84 64 82. De geluiden worden op zondag 2 april om 11 uur verwerkt in een live-sample door klankkunstenaar Fleepp (Filip Dewaele).”

Meer info en de volledige programmatie van Plan D vind je opwww.ccdeschakel.be/planD.