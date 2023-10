Cartoonist Lectrr (44) met dood bedreigd na Israëlcartoons: “Dit is niet oké. Leg je toetsenbord aan de kant”

De bekende cartoonist Lectrr, het alias van Steven Degryse (44) uit Rumbeke, stapt naar de politie nadat hij met de dood is bedreigd naar aanleiding van Israëlcartoons. Dat schrijft De Standaard.

“Als cartoonist zijn haatmails zo gewoon dat we er onderling al om moeten lachen”, zegt Lectrr. Hij werd voor de derde keer in zijn carrière online met de dood bedreigd naar aanleiding van een cartoon. “Ik wil niet op een punt komen waar ook doodsbedreigingen “banaal” worden. Ik stapte de vorige keren naar de politie, en nu ook.”

Onderzoek loopt

De cartoon ging over het conflict in Israël en Gaza, maar verdere details over de bedreiging en de cartoon wil Lectrr niet geven zolang het onderzoek loopt. “Ik heb op Instagram een post gezet om duidelijk te maken dat dit een issue is”, zegt hij. “Alle cartoonisten merken dat de grenzen almaar opschuiven over wat wel of niet gezegd kan worden. Vandaag wou ik duidelijk maken: tot hier en niet verder.”

Dit is het volledige statement van Lectrr (lees verder onder de foto):

“Elke doodsbedreiging veroorzaakt angst, stress en gedoe”, schrijft hij op Instagram. “Dat is niet oké. Cartoonisten hebben evenveel recht om hun job op een veilige manier te doen.” Ook doodsbedreigingen die zogezegd om te lachen zijn, zijn stresserend, maakt Lectrr duidelijk. Dat het “maar om te lachen” was, verzacht de pijn niet.

Eén van de recente cartoons van Lectrr rond het conflict in Israël en Gaza:



Zijn eerste doodsbedreiging kreeg hij jaren geleden na een cartoon met een IS-strijder die een potlood probeerde te onthoofden, in de nasleep van de aanslag op het Franse satirische blad Charlie Hebdo. Lectrr kreeg toen ook drie maanden politiebegeleiding. De tweede cartoon die hem een bedreiging opleverde, toonde een coronavirusdeeltje op een Chinese vlag.