Cartoonexpo over mensenrechten in Ieperse bib

In de Ieperse bibliotheek loopt tijdens de maand februari een cartoonexpo rond mensenrechten. Internationale cartoonisten scheppen klaarheid in moeilijke mensenrechtenthema’s zoals persvrijheid, gezondheidszorg, discriminatie en armoede.

“In de Ieperse bibliotheek kan je in februari een cartoonexpo bezoeken. Internationale cartoonisten geven een stem aan al wie dit nodig heeft”, vertelt Alexander Declercq, directeur van de bibliotheek. “Deze reizende expo is een initiatief van de Olense Kartoenale en Amnesty International.”

“De Olense Kartoenale is een jaarlijkse internationale cartoonwedstrijd die zich naar jong en oud, liefhebber en professioneel tekenaar richt. Naast een hoofdprijs is er sinds 2009 in samenwerking met Amnesty International een categorie en bijhorende prijs binnen het thema mensenrechten.”

Vleugje humor

“In de tentoonstelling zijn 40 cartoons te zien van cartoonisten uit de hele wereld: Turkije, Roemenië, Frankrijk, Brazilië, Duitsland, Tsjechië, Spanje, Oekraïne, Cuba, Iran, Italië, Polen, en andere. Ook acht Belgische cartoons zijn er te zien, van Norbert van Yperzeele, Cois Veldeman, Stefaan Provijn, Luc Vernimmen, Paul Verschaeren en Jan Dufour.”

“De lokale trekkers om deze expo naar Ieper te halen, zijn het Humanistisch Verbond Ieper-Poperinge, de dienst Vrede en Bibliotheek Ieper. De expo is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek van 1 tot en met 26 februari 2022. Een vleugje humor is een goed medicijn in deze sombere coronatijden.”