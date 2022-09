Carole Rooryck opent nieuwe dansschool in Brugge

De bekende danseres en dansdocente Carole Rooryck, ook bekend van ‘Sterren op de dansvloer’, verhuisde haar dansschool van de Slachthuisstraat naar een vlakbij gelegen, ruim en fraai ingericht pand in de Sint-Pieterszuidstraat. “Het gaat niet alleen om een verhuis, maar om een geheel nieuw concept”, zegt Carole.

Carole Rooryck (50) is al jarenlang een bijzonder grote naam in de danswereld. De Brugse die omwille van haar internationale professionele danscarrière een groot stuk van de wereld zag, begon al op haar vierde levensjaar aan een klassieke dansopleiding en specialiseerde zich door de jaren heen in meerdere stijlen, onder andere modern en jazz, maar ook vrije stijlen zoals streetdance en freestyle. “Ik vervolledigde mijn opleiding aan de gerenommeerde Vlaamse dansacademie en verdiepte me later in de stijl Latijns-Amerikaanse dansen”, stelt Carole zichzelf voor. “Onder meer samen met mijn vaste danspartner heb ik zo een boeiende en lange nationale en internationale carrière binnen het professionele danscircuit kunnen uitbouwen.”

Carole is meervoudig Belgisch kampioene en bereikte de achtste plaats op het Wereldkampioenschap. Ze was onder meer ook aan het werk te zien in het dansprogramma ‘Sterren op de dansvoer’ op VTM, waar ze fungeerde als danspartner van voormalig profvoetballer Bjorn De Wilde. Daarnaast is Carole ook mede-oprichter van de afdeling Specialisatie Dans aan de Topsportschool KTA en runt ze sinds 2013 haar eigen dansschool Dansatelier Carole Rooryck in Sint-Pieters, Brugge.

Het is net die dansschool die nu een nieuwe locatie krijgt en verhuisde van de Slachthuisstraat naar de Sint-Pieterszuidstraat.

Beleving centraal

“De verhuis komt op een mooi moment want ik kan in het nieuwe pand mijn tiende jaargang van de dansschool opstarten”, zegt Carole. “Ik ben ook blij dat we in dezelfde buurt hier in Sint-Pieters kunnen actief zijn want dit is een buurt die in opmars is en waar het stadsbestuur zich proactief inzet rond ruimtelijke ordening en integratie, zo vernam ik. Er is hier veel gratis parkeerruimte vlakbij en dat is toch ook wel een troef. Het pand in de Sint-Pieterszuidstraat dat we aankochten is ruimer en veel beter ingedeeld dan waar we voorheen actief waren. Ouders van dansende kinderen of andere toeschouwers kunnen de dansers hier ook veel beter aan het werk zien. In het pand beschikken we over een gezellige lounge om iets te drinken en te verpozen en twee ruime danszalen met alle nodige voorzieningen. Het gaat voor mij niet alleen om een verhuis maar ook om een nieuw concept waar de echte beleving van het dansen en het podiumgevoel centraal staan. We geven hier ook specifieke workshops, en die gaan ook verder dan dansen op zich want er is onder meer aandacht voor mindfulness. Ook op deze nieuwe locatie kan je terecht voor een ruim aantal dansstijlen, met onder meer klassiek ballet, modern, modern jazz, hip hop en streetdance maar ook jazz swing en swing. We blijven staan voor kwalitatieve lessen, een persoonlijke aanpak en vooral een ontspannen, familiale sfeer.” (PDV)

Meer info: www.dacr.be