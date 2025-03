Carnavalsgroep De Farildes pakt goud met ‘politiek gefloater’ in Blankenberge

De carnavalsstoet in Blankenberge was zondag weer één groot feest. Meer dan dertig groepen trokken door de Blankenbergse straten, maar het waren De Farildes die dit jaar goud pakten.

Hun kleurrijke knipoog naar de dames en heren politici – ‘Ist e poeize of e koater, sowieso volgt er politiek gefloater’ – werd gesmaakt bij jury én publiek. Op de tweede plaats eindigde carnavalsgroep Kanong en de bronzen medaille gaat dit jaar opnieuw naar de Daring Boys. In de wagencompetitie kreeg De Splenterbomme opnieuw goud van de jury met ‘d’Ene stoet is den anderen niet’. De top drie werd vervolledigd met de ‘Urbanus Best Of’ wagen van De Pekkers en d’Anciens met ‘Blankenberge Koerse’.

