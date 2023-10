Carlo uit Meulebeke wint kunstwerk van Pittemse metaalkunstenaar Marc Vanhecke

Tijdens de voorbije zomer nam de Pittemse metaalkunstenaar Marc Vanhecke opnieuw deel aan de Kunstroute in kunstdorp Lissewege, ditmaal met het werk ‘Lunch boven de skyline’.

Ook dit jaar koppelde hij aan zijn deelname een wedstijd waarbij de deelnemers moesten raden wanneer de foto, waarop het werk gebaseerd was, gemaakt was en hoeveel uren Marc aan het werk bezig was geweest.

Er kwamen 74 antwoordformulieren binnen en Carlo Vanhaeverbeke en zijn vrouw Nathalie Danis uit Meulebeke wisten dat de foto dateerde van 1932 en schatten dat Marc 181 uur aan het kunstwerk gewerkt had, waarmee ze er amper 1 uur naast zaten.

Zij mochten dan ook bij de kunstenaar in zijn galerij langsgaan om het beeldje ‘De Verrekijker’ in ontvangst te nemen.