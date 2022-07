Camille, Novastar en The Human League op Frietrock, dat krimpt tot twee publieksdagen

Het Ieperse festival Frietrock heeft de eerste namen bekend gemaakt voor de twaalfde editie op 9, 10 en 11 september: Novastar, The Human League, Vive La Fête, The Sheila Divine, Camille en The Godfathers. Met Clarebout Potatoes is er ook een nieuwe naamsponsor voor het festival. Opvallend is ook dat het aantal publieksdagen krimpt van drie naar twee.

Clarebout Frietrock staat dit jaar op de festivalagenda op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september. De elfde editie vorig jaar onderging een grondig metamorfose. In plaats van een gratis festival werd de toegang betalend én het festival verhuisde van de Leet in het Ieperse stadscentrum naar een grasveld op Ter Waarde aan de rand van de stad.

Twee publieksdagen

Dit jaar wil het festival op hetzelfde elan verder gaan. “Frietrock vindt dit jaar opnieuw plaats op Ter Waarde”, zegt woordvoerder Jeroen Carette. “Het festival zal twee publieksdagen tellen op zaterdag 10 en zondag 11 september, voorafgegaan door een afterworkparty voor de sponsors op vrijdag 9 september.”

Camille

Ondertussen maakte het festival al de eerste namen bekend. Op zondag komt onder meer Camille, de Vlaamse zangeres die bekend werd dankzij de Ketnetreeks #LikeMe en dit jaar al twee monsterhits scoorde met ‘Vuurwerk’ en ‘Diamant’. Een andere topper die Frietrock al aankondigde is The Human League, vooral bekend van de eighties-oorwurm ‘Don’t You Want Me’. The Human League is ook te gast op zondag. Andere namen die op de Facebookpagina bekend gemaakt werden zijn Novastar (ex-winnaar van Humo’s Rock Rally) en The Godfathers.

Vive La Fête

“Met behulp van de nieuwe naamsponsor Clarebout slagen we erin om ook dit jaar weer een heel mooie affiche samen te stellen, met op de mainstage op zaterdag een rockgerichte line-up met onder andere The Godfathers, The Sheila DIvine en Novasta , en op zondag een iets meer wave/pop-dag met The Human League, Vive la Fête en voor de jongeren Camille. Op zondag sluiten we af met een visueel knap ondersteunde set van Wolfgang Flür, ex-Kraftwerk”, verklapt Jeroen Carette.

Dj-sets

“Op beide dagen zijn er doorlopend dj-sets in de tent. We gaan verder op de vorig jaar ingeslagen weg, maar met dit jaar uiteraard de nodige organisatorische verfijningen, zodat het dit jaar nog een stuk aangenamer toeven wordt. Met een ticketverkoop die een razendsnelle start kent, is snel ingrijpen de boodschap. De capaciteit blijft immers gelimiteerd op 8.000 toeschouwers per dag”, besluit Jeroen. (TOGH)