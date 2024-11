Café ‘t Fonteintje gaat dicht in maart, nieuw café opent: Vanaf april 2025 begint sloop voor bouw van nieuwe cultuur- en theaterzaal

Zoals we al in deze krant meedeelden, wordt de bouw van de nieuwe cultuurzaal in Ruiselede veel méér dan louter een theaterzaal. Dat bleek ook uit de voorstelling van het project door het architectenbureau Met Zicht Op Zee in de zaal van het Polenplein. Uitbaters Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle van café ‘t Fonteintje willen tegen midden maart 2025 buurtkroeg De Nieuwe Muide aan de Aalterstraat kant en klaar krijgen.

Nadat de geplande bouw van de nieuwe cultuur- en theaterzaal aan het Polenplein een heuse lijdensweg achter de rug heeft van ingediende klachten en ingetrokken aanbestedingen, lijkt het project eindelijk in een stroomversnelling te komen. “De bouw van de cultuur- en theaterzaal start in april 2025”, laat het gemeentebestuur concreet weten. “Op dit moment wordt het traject van de omgevingsvergunning afgerond.” Met een realistische bouwperiode van zo’n twee jaar, mag het eindresultaat verwacht worden eind 2026/begin 2027. De timing is niet toevallig gekozen. De koninklijke toneelvereniging De Ruyssende Lede zit nog tot eind februari met toneelvoorstellingen in de grote zaal. Wanneer die achter de rug zijn, kan het slopingswerk beginnen.

Vier gevels

Architectenbureau Met Zicht Op Zee heeft heel wat ervaring met theaterzalen. Zo renoveerden ze onder meer de Antwerpse Studio Herman Teirlinck en het Gentse theater Kazematten. “We waren verplicht creatief om te springen met de ruimte”, liet architect Heyndrickx weten. “De gevels van de huidige gebouwen leunen immers dicht tegen de buurt, waardoor we geen ruimte zagen voor extra groen en parkeerplaatsen. Dat hebben we opgelost door een meer compacte bouw met een bovenverdieping te bedenken.” Het resultaat is uiteindelijk een heus cultuurcentrum geworden in een imposant gebouw van rode Vlaamse baksteen. Het centrum telt vier gevels met beschutte gaanderijen. Duurzaam ook, met maximale isolatie, 132 zonnepanelen op het dak, een geothermische waterpomp, volledige ledverlichting, 40 waterdoorlatende parkeerplaatsen, twee laadpalen en gering waterverbruik. Het cultuurcentrum zou een EPC halen van 49, wat uitzonderlijk is voor een publiek gebouw. De vloer ligt 35 cm hoger dan voordien, tegen mogelijke overstromingen.

Café-uitbaters Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle: midden maart 2025 verhuizen ze naar de andere kant van het dorp. (gf)

Foyer en café

Naast een podium en vaste theatertribune met 254 zitplaatsen, komt er een polyvalente ruimte met 200 zitplaatsen aan tafels met een annex keuken, een grote vergaderzaal, loges, kleedkamers voor artiesten, een ruime foyer, een cultuurcafé en diverse opslagruimtes. Bovendien omvat het project ook de heraanleg van het omliggende Polenplein, met extra fietsenstallingen en mogelijk ook petanquebanen. “We willen de open en groene ruimtes rond het centrum verbeteren en een verbinding creëren tussen de dorpskern, het gemeentehuis, de kerk en het stadspark”, benadrukt Heyndrickx.

Doorpezen

Uitbaters van café ‘t Fonteintje, Sander Vuylsteke en Sue Ellen Van de Walle, weten al veel langer dat ze ‘t Fonteintje de voorbije maanden uitbaatten op geleende tijd en hebben café De Nieuwe Muide aan de Aalterstraat gekocht als alternatief. “De bedoeling is – in het perfecte scenario – dat als we bijvoorbeeld maandag uit ’t Fonteintje moeten verdwijnen, we dinsdag met De Nieuwe Muide kunnen starten”, liet Sander vroeger al weten. “Maar eerst willen we het interieur grondig opfrissen om er een gezellig retro buurtcafé van te maken. We hopen midden maart te kunnen overschakelen.” Naar verluidt zullen de vloer en het plafond vervangen worden, is er een vernieuwing nodig van de elektriciteit en de waterleiding, hopen ze een muur te kunnen uitbreken om het interieur ruimer te maken, worden de wc’s vervangen, alles herschilderd en behangen en moet ook de bar aangepakt worden. Met de aangekondigde timing van het Ruiseleedse gemeentebestuur wordt dat stevig doorpezen. De naam De Nieuwe Muide wordt niet behouden. “We denken aan een andere naam of misschien nemen we de naam ‘t Fonteintje wel gewoon over”, vertelt Sander Vuylsteke ons. “Dat moeten we nog met het gemeentebestuur bespreken.”