Buurtparkje De Boogaard in Zuienkerke krijgt dorpsgedicht van dichteres Julie Beirens uit Brugge

Het is alweer een jaar geleden dat het nieuwe buurtparkje De Boogaard naast de kerk officieel werd ingehuldigd. Bij wijze van ‘finishing touch’ komt er nu een heus dorpsgedicht op de zijmuur van de voormalige pastorie in Zuienkerke. Dat wordt op zaterdag 8 juli officieel ingehuldigd.

Dichteres Julie Beirens woont en werkt intussen in Brugge, maar ze heeft Zuienkerkse roots. Enige tijd geleden pende ze het gedicht Polderharten neer; een poëtische maar toegankelijke mijmering over haar geboortestreek.

Dichtbundel

“Julie heeft een voorliefde voor taal, podium en beeld en nam in het verleden al deel aan tal van artistieke wedstrijden. Haar werk werd onder andere gepubliceerd in Het Liegend Konijn en de bloemlezing Steeds op reis en altijd thuis.”

“In 2022 verscheen haar nieuwe dichtbundel Huiden”, zegt Ludwig Vanderbeke, voorzitter van de Zuienkerkse cultuurraad.

Muzikale intermezzi

De uitgeweken dichteres keert op zaterdag 8 juli nog eens terug naar haar geliefkoosde Zuienkerke om er het dorpsgedicht feestelijk mee in te huldigen.

“Julie zal er die avond een keur uit haar eigen gedichten voordragen, afgewisseld met muzikale intermezzi door Kries Roose. Kries Roose, geboren in Brugge, musiceert al een halve eeuw in allerlei wisselende combinaties: als toetsenspeler bij Raymond van het Groenewoud van 1984 tot 1993 en nu al meer dan twintig jaar bij Jan De Wilde.”

“Hij schrijft daarnaast ook eigen liedjes waarmee hij heel sporadisch solo optreedt. We zijn trots en blij dat we hem straks hier in Zuienkerke mogen verwelkomen”, aldus nog Ludwig Vanderbeke.

Inschrijven

Iedereen is op zaterdag 8 juli vanaf 19 uur welkom in het buurtparkje, maar bij regen en guur weer wordt er uitgeweken naar de gemeentelijke basisschool ‘t Polderhart in de Nieuwe Steenweg naast het buurtpark.