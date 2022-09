Buien deren 8.000 fuifbeesten op Highlight Festival: “Iedereen feestte gewoon door”

Met ongeveer 8.000 bezoekers was Highlight Festival zaterdag opnieuw een schot in de roos. Op de nieuwe festivalweide, die drie keer groter is dan de vorige, konden ze volop de dansbeentjes strekken op de deuntjes van meer dan vijftig artiesten op vijf podia. Behalve enkele buien in de vooravond verliep alles rimpelloos.

“Jullie zijn fucking geweldig”, klonk het uit de mond van dj Regi omstreeks 11 uur op Highlight Festival. Hij sloeg nagels met koppen, want de sfeer op het Ieperse dancefestival zat er goed in. Er werd volop gedanst en meegezongen. We zagen veel lachende gezichten op de gigantische houten vloer voor de Mainstage, die om de haverklap mee wiegde door de duizenden springende benen.

Topeditie

“We hebben echt een topeditie achter de rug”, zegt Niels Pierpont, die samen met Lennert Vintevogel, Jeroen Crombez en Jordy Bequoye in 2018 het festival uit de grond stampte. “Iedereen was content, zowel alle sponsors, medewerkers, bezoekers, artiesten… We hadden ongeveer 8.000 bezoekers. Dat is hetgeen we wilden dus we zijn supercontent.”

Steile groei

Met die 8.000 bezoekers zet Highlight Festival zijn steile groei verder. Het festival begon in 2018 met 2.500 bezoekers en ontving 4.500 bezoekers in 2019. Corona gooide in 2020 roet in het water, maar in 2021 was Highlight Festival terug met 6.500 bezoeker.

Buien

Nadat het al weken droog was kreeg het festival zaterdag wel enkele buien over zich heen. “We hebben een klein beetje regen gehad, maar dat heeft het feest totaal niet verstoort. Iedereen bleef gewoon doorfeesten. Enkel rond 22 uur regende het iets harder, maar dan waren de tenten nog eens volledig gevuld. Na een kwartiertje was het voorbij en ging iedereen weer naar buiten om verder te dansen. De mensen zeggen dat ze echt wel zien dat we echt ons werk in gestoken hebben en dat alles enorm gegroeid is. En dat de prijzen om iets te drinken ook heel schappelijk waren.”

Vijf podia

Dit jaar waren er vijf podia: Mainstage, Babafest, The Garden of Techno, Papi Chulo en De Clarebout Feesthut, met meer dan vijftig artiesten, onder wie toppers als Ilsen & Verhulst, Regi, Marco Bailey, DJ MANDY, 5snapback en KLAPS. Ieder jaar kleedt de organisatie de festivalweide in volgens een thema. Voor deze vierde editie kozen ze het thema ‘Time Matters’, dat onder meer duidelijk tot uiting kwam op de Mainstage met een gigantische klok achter de dj-booth.

Nieuwe locatie

“We zijn ook heel tevreden met de nieuwe locatie. Dat de Zuiderring afgesloten was voor het verkeer was ideaal. Anders ging het te gevaarlijk zijn. Er waren geen echte incidenten of problemen. Ik denk dat ook de politie heel tevreden is. Sowieso is er volgend jaar een nieuwe editie, op dezelfde locatie. Zet alvast maar zaterdag 2 september 2023 in de agenda”, besluit Niels. (TOGH)