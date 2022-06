Brugse street art kunstenaar Wietse: “Ik wil bruggen bouwen tussen oud en nieuw”

Bruggeling Wietse Hinderyckx is de curator van het tweede streetartfestival The (Sea) Bridges: tot eind deze maand maken vier Brugse en vier nationale artiesten muurschilderingen in het noorden van Brugge. Dat resulteert in een twaalf kilometer lange artistieke fietsroute. “Als je iets met passie doet, lukt het.”

“Mijn ouders vertelden dat ik als kleuter goed met kleuren overweg kon en dat de kleuteronderwijzeres hen al adviseerde om mij in een kunstrichting te steken. Ze hebben geluisterd! Het is ironisch dat ik vooral tekeningen in zwart-wit maak”, vertelt Bruggeling Wietse Hinderyckx (30), die na zijn kunsthumaniora in de Brugse Academie een bachelor animatiefilm volgde aan het KASK in Gent.

Oei, de politie

“Ik leerde er op de klassieke manier tekenfilms maken, op basis van 24 tekeningen per seconde. Tijdens mijn Gentse studentenjaren kwam ik voor het eerst in contact met graffiti. ’t Was af en toe spannend: ervoor zorgen dat de politie me niet betrapte als ik een verloederd pand van een muurschilderij voorzag. Ik heb ook het graffiti-straatje versierd. Tegelijkertijd ontdekte ik dat werken met spuitbussen niet mijn ding was, ik verkies een penseel.”

“Een bachelor animatiefilm was geen garantie op werk, in 2013. Ondertussen had ik al mijn eerste solo-expo in het Knokse cultureel centrum Scharpoord achter de rug: schilderijen van gasmaskers. Kathleen Dalhi was gecharmeerd geraakt door mijn tekeningen die in Estaminet Soetkin in Damme hingen, waar ik tien jaar als jobstudent gewerkt heb.”

Verre Oosten

“Om mij te bezinnen over mijn toekomst ben ik in december 2015 als rugzaktoerist heel alleen naar het Verre Oosten getrokken. Vijf maanden lang heb ik rondgezworven in Vietnam, Cambodja, Thailand en Japan. Ondertussen wat gewerkt in jeugdhotels.”

“Toen mijn geld op was, ben ik teruggekeerd. Gesterkt, vol vertrouwen in mezelf, en in de overtuiging om te leven van mijn tekeningen. Ik kreeg kansen: een muurschildering aan de gevel van Villa Bota in het Astridpark en een monumentale muurtekening in de Zwarte Leeuwstraat in Roeselare.”

Passie

“Het is gelukt, ik ben nu al vijf jaar voltijds zelfstandig kunstenaar. Al heb ik er hard voor moeten knokken. Maar als je iets doet met passie, lukt het wel. Sommige mensen denken dat ik louter een streetartkunstenaar ben, maar ik doe veel meer dan muurschilderingen vervaardigen.”

“Ik krijg veel opdrachten van particulieren en bedrijven. Geregeld werk ik samen met de interieurarchitecten Lieven Musschoot en Jean-Philippe Demeyer. Oude herenhuizen in een moderne stijl verfraaien. Een binnenzwembad voorzien van Afrikaanse tekeningen met leeuwen en olifanten. Het interieur van een visrestaurant aanpakken. De opdrachten zijn divers. Qua thematiek ben ik flexibel, maar ik behoud mijn stijl.”

Wederzijds respect

“Die stijl houdt het midden tussen realistische tekeningen en cartoons. Inspiratie haal ik uit drie dingen: de prachtige natuur, de (kunst)geschiedenis, en reizen. Ik stel vast dat veel zaken zich herhalen. Denk maar aan pandemieën en oorlogen.”

“Tijdens mijn reizen probeer ik sociale ervaringen op te doen. Zo heb ik in 2017 enkele dagen in de Braziliaanse favela’s – de sloppenwijken van Sao Paulo – vertoefd. Was dat gevaarlijk? Ik voelde de spanning in het begin, uiteindelijk bleef ik een blanke toerist.”

“Maar hoe langer ik er rondliep, hoe meer de lokale bewoners zagen dat ik echt in hen geïnteresseerd was. Met wederzijds respect kom je ver in het leven. Die ervaring resulteerde in een muurschildering van een pauw in de kleuren van de Braziliaanse vlag.”

Cuba

“Het sociale aspect zit vaak in mijn tekeningen; ik verplicht mensen om na te denken over bepaalde problematieken, in contrast met de schoonheid van de natuur. Ik breng verhalen die grenzen doorbreken. We hebben wel andere culturen, maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen.”

“ Ondertussen hangen er monumentale tekeningen van mij in verschillende landen. Blijkbaar ben ik de enige Belgische artiest van wie er werk te zien is in Cuba! Uiteraard ook in mijn geboortestad Brugge: onder andere in The Potato Bar in de Sint-Amandsstraat, aan Punta Est, en in restaurant Njord in Zeebrugge.”

Meer dan ‘het ei’

“Als curator van het streetartfestival The Bridges, dat twee jaar geleden in coronatijd zijn eerste editie beleefde, wil ik bruggen bouwen. Bruggen tussen het eeuwenoude Unesco-werelderfgoed en hedendaagse muurkunst. Het was een onbetreden pad, want Brugge had niks met graffiti. Het heeft een tijdje geduurd eer ik het stadsbestuur kon overtuigen. Maar de samenwerking is top.”

“De tweede editie deze zomer verlegt zich naar het noorden van Brugge. Met opzet, want ik geloof in het Groot-Brugse verhaal, Brugge is meer dan zijn historisch ‘ei’. Het is ook een stad aan zee. Vandaar de naam The Sea Bridges.”

“Tot eind deze maand zijn acht streetartartiesten aan het werk op private gevels in Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege. Ik droom van een tienjarenplan, waarbij alle Brugse deelgemeentes aan bod komen. Met een vijftig kilometer lange, permanente kunstroute langs muurschilderijen…”