Brugse Kamer van Retorika roept jongeren op tot deelname aan poëziewedstrijd: wie wordt de nieuwe Tom Lanoye?

Met een nieuwe poëziewedstrijd voor jongeren tussen 16 en 22 jaar knoopt de Koninklijke Kamer van Retorika ‘de Gezellen van de Heilige Michiel’ terug aan bij een oude traditie die de Brugse rederijkerskamer veertien keer met veel succes organiseerde. Wie wordt de nieuwe Tom Lanoye of Peter Verhelst?

In de jaren 1970-1990 was de jeugdpoëziewedstrijd van de Kamer van Retorika een van de belangrijkste promotiecampagnes voor de dichtkunst in Vlaanderen. De jonge winnaars van toen zijn bijna allemaal gerenommeerde dichters en schrijvers geworden: Luuk Gruwez, Tom Lanoye, Miriam Van hee, Frans Albers en Peter Verhelst werden ooit laureaat. De Kamer van Retorika hoopt dat haar vijftiende poëziewedstrijd opnieuw jonge dichters kan ontdekken die later beroemde auteurs kunnen worden.

Cool

Voor de bekendmaking van de jeugdpoëziewedstrijd heeft de Kamer van Retorika alle secundaire scholen en hoger-onderwijsinstellingen uit het noorden van de provincie aangeschreven. Jongeren kunnen zelf contact opnemen voor meer informatie met een mailtje naar retorikapoezie@hotmail.com

De wedstrijd heeft als thema ‘Hip – Cool- Chill – Blits – Smash’. Het deelnemende gedicht moet origineel, nog niet gepubliceerd en in het Nederlandse geschreven zijn. Maar elke dichtvorm is toegelaten, van klassieke rijmgedichten over vrije verzen tot spoken word.

Inzenden tot 31 juli, waarna een onafhankelijke vierkoppige jury onder wie voormalig prof Modderne Nederlandse Literatuur Johan Van Iseghem, oordeelt. De proclamatie heeft plaats op 14 oktober 2023. (SVK)