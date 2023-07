Brugse cartoonist Marec krijgt lifetime achievement op cartoonfestival van Knokke-Heist

De Brugse cartoonist Marec (67) heeft op het cartoonfestival van Knokke-Heist een lifetime achievement award gekregen. Het gaat om de Karel Anthierens-prijs. De Bruggeling wordt geëerd omdat hij al drie decennia lang, dag in dag uit, eenzelfde enorm aantal cartoons blijft produceren met een constante kwaliteit. “De prijs voor lifetime achievement! Dat klinkt alsof het met mij gedaan is”, knipoogt Bruggeling Marc De Cloedt. “Nee, ernstig! Die prijs doet mij veel deugd, want Karel Anthierens heeft veel voor mij betekend.”

Nog tot en met zondag 27 augustus kan jong en oud zich op het 62ste Cartoonfestival in het cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist laten onderdompelen in een bijzondere wereld vol cartoons, die volledig in het teken staat van het thema ‘Echt?’. De deelnemende cartoonisten zetten hun creativiteit in om te laten zien wat echtheid, vooral voor vrouwen, betekent.

Gouden Hoed

Aan de bijhorende internationale cartoonwedstrijd De Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed namen dit jaar 471 cartoonisten uit meer dan 62 landen deel, ze stuurden 1884 cartoons in. De Nederlander Doede Okkema mocht net als in 2020 die prijs in ontvangst nemen. Een achtkoppige vakjury, onder leiding van televisiefiguur Chris Dusauchoit, koos zijn spotprent als allerbeste.

Met zijn grafisch heldere tekeningen weet Doede Okkema telkens zonder woorden een goede “tijdloze” grap te vertellen. De jury koos deze winnaar omwille van zijn heldere en scherpe uitvoering. Daarnaast heeft deze cartoon een originele invalshoek waardoor de hele cartoon een kantelmoment heeft op het moment dat je de slimme grap begrijpt. Een “tijdloze” mop.

Karel Anthierens-prijs

Nieuw dit jaar is de Karel Anthierens-prijs. Op 15 december 2022 overleed de oprichter van Press Cartoon Belgium. Weinigen beseffen welke rol Karel heeft gespeeld in wat de maatschappij nu haast normaal vindt, namelijk dat elk zichzelf respecterende krant of tijdschrift een of meerdere huiscartoonisten ruimte en werk geeft.

Met de speciale “Karel Anthierensprijs” wil het Cartoonfestival speciaal de aandacht vestigen op wat Karel voor de Belgische cartoonwereld betekende. Daarom werd er besloten om met het selectiecomité de tekenaar te bekronen die de afgelopen 24 jaar de meeste indruk heeft gemaakt.

Constante kwaliteit

Het selectiecomité van de Press Cartoon Belgium heeft de allereerste Karel-Anthierens prijs, als het ware een lifetime achievement award, toegewezen aan cartoonist Marec. De motivatie van de jury? Ten eerste omdat er tussen 2001 en 2022 maar liefst 263 cartoons van zijn hand genomineerd werden voor de Press Cartoon Prijs Knokke-Heist, maar bovendien omdat hij al die jaren dag in dag uit hetzelfde enorme aantal cartoons is blijven produceren met een constante kwaliteit.

Marec heeft zich net als Karel Anthierens ook met verschillende initiatieven en interviews in de media altijd ingezet om het cartoonisten ambacht te bevorderen. Het feit dat Marec Karel goed kende, gaf de prijs een extra emotionele waarde. Marec, de artiestennaam van Bruggeling Marc De Cloedt, zag het levenslicht op 27 januari 1956.

Hij volgde in zijn geboortestad Brugge les in de kunstacademie, werkte eerst in de Brugse uitgeverij Die Keure, maar werd al snel fulltime cartoonist. Aanvankelijk voor de Brugse Uitkrant, daarna in Het Volk en sedert meer dan twintig jaar voor Het Nieuwsblad en Dag Allemaal. Marec heeft intussen ook een eigen collectief, The Cartoonist, en een eigen galerij in Brugge, De Loge. Hij stelde ook al een twintigtal boeken samen.

Vrijzinnig

“De prijs voor lifetime achievement! Dat klinkt alsof het met mij gedaan is”, knipoogt Bruggeling Marc De Cloedt (67) in een spontane ractie. “Nee, ernstig! Die prijs doet mij veel deugd, want Karel Anthierens heeft veel voor mij betekend. In 1993 kreeg ik van hem een telefoontje, met de vraag of ik elke dag voor Het Volk een cartoon wou tekenen.”

“Deze vrijzinnige journalist – de broer van rebel Johan Anthierens – was net hoofdredacteur geworden van die katholieke krant. Hij heeft als voorzitter van Press Cartoon Belgium veel Vlaamse tekenaars gepromoot en heeft ook mij gelanceerd in de nationale pers. Karel Anthierens overleed op 15 december 2022. Ik heb op zijn afscheid het woord genomen en trok vorig weekend naar de officiële opening van het cartoonfestival in Scharpoord, in de volle overtuiging dat ik een hommage aan Karel Anthierens moest brengen. Tot mijn verbazing kreeg ik die lifetime achievement award!”

Kick

“De jury van het cartoonfestival loofde het feit dat ik dag in dag uit, al dertig jaar lang de inspiratie vind om cartoons te te tekenen. Welnu, het gebeurt af en toe dat ik twee uren lang zit te staren op een onbeschreven, wit blad, omdat die inspiratie niet komt. Niet elke tekening is even grappig, maar mijn drijfveer is om elke dag een cartoon te maken die beter is dan de vorige. Ideeën put ik uit het nieuws van de dag. Ik begin pas in de vooravond te tekenen, mijn cartoon moet uiterlijk om 22 uur klaar zijn. Maar ik vind het leuk op tegen de deadline in te spelen op de actualiteit. Dat geeft mij een kick.”