Brugse afdeling van het Willemsfonds viert zijn 150-jarig bestaan met Camping Willems in ’t Astridpark

De Brugse afdeling van het Willemsfonds bestaat 150 jaar. Voorzitster Katien Dotselaere reikt de hand naar andere lokale verenigingen om samen kwalitatieve activiteiten te organiseren. Dat is

“In 1872 werd de Brugse afdeling van het Willemsfonds opgericht. Dé gangmaker was Atheneum-leraar Julius Sabbe, een lid van de Breydel-commissie die het beroemde standbeeld op de Markt realiseerde”, vertelt Katrien Dotselaere.

Ontvoogding

De huidige voorzitter wijst ons op de figuur van Jan Frans Willems, een voorvechter voor de ontvoogding van de Vlamingen en voor Nederlandstalig onderwijs, die zijn naam gaf aan de vereniging en het vrijzinnig en liberaal gedachtegoed van de vereniging blijft inspireren.

De Brugse tak is vooral fier op zijn bijdrage tot de realisatie van de Zeebrugse haven in 1907. “Een van mijn voorgangers was de Brugse advocaat Ernest Schepens, die ijverde voor het behoud van het patrimonium en een van de boegbeelden van SOS voor een Leefbaar Brugge was. “De Ernest Schepens-prijs, die dit jaar Sonja De Craemer te beurt viel, eert verdienstelijke bestuursleden.”

Penning

Daarnaast reikt het Brugse Willemsfonds elk jaar de Julius Sabbe-penning uit aan de meest verdienstelijke leerling van het Koninklijk Atheneum voor het vak Nederlands. “Taal en diversiteit blijven een belangrijke pijler van onze werking”, zegt Katrien Dotselaere, die tien jaar voorzitter is.

Recent was het Willemsfonds betrokken bij de omvorming van de gerestaureerde Speelmanskapel tot Vrijplaats B1. “Drie verenigingen zijn gehuisvest op deze site in de Speelmansrei: het kunstencollectie B. E. E. N., de holebigemeenschap Rebus van het CGSO en wij.

Expo

Op vrijdag 6 mei opent het Willemsfonds er haar eerste tentoonstelling: nog tot en met 15 mei zijn de schilderijen van de laureaten van onze provinciale wedstrijd voor schilderkunst er elke namiddag te bewonderen. De tentoonstelling ‘Imago 2020’ heeft water als thema.”

“In Vrijplaats B1 willen we jonge, talentvolle mensen de kans geven om naar buiten te treden. Maar het wordt ook het lokaal voor onze leesclub, die in september start”, vervolgt Katrien Dotselaere. Met ongeveer 250 leden is de Brugse afdeling een van de grootste takken van het Willemsfonds.

Artis Dulcedo

De voorzitter wil meer dan ooit samenwerken met andere liberale verenigingen: “Als je iets kwalitatief wil opzetten, moet je je grenzen verleggen. We steken onze tentakels uit.

Een voorbeeld? We organiseren mee het concert van het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo, dat zondagavond in het Concertgebouw zijn 25-jarig bestaan viert. Het ensemble telt zestig Brugse amateurmusici. De opbrengst gaat naar een goed doel: de vereniging De Link, die armoede bestrijdt.”

Camping Willems

Uiteraard staan ook uitstapjes en lezingen op de jaarkalender. Maar 5 juni staat met een dikke stift aangeduid. Dan palmt deze vereniging een dag lang het Astridpark in met zijn ‘Camping Willems’. Van 10.30 tot 20 uur serveert het Willemsfonds voor iedereen ook niet-leden een literaire dag in het groen. Met dictee, picknick en wandelingen.

Info: www.willemsfonds.be/brugge