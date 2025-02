Brugsche vertalseltjies (5): standbeeld van Simon Stevin ontbrak op onthulling

Als geen ander kent Brugge een boeiende geschiedenis. Die bestaat niet enkel uit grootse gebeurtenissen, maar nog meer uit vele petites histoires, kleine wetenswaardigheden die zelden of nooit worden opgerakeld. In de reeks ‘Brugsche vertalseltjies’ diept gediplomeerd stadsgids Chris Weymeis weetjes op uit een rijkgevulde historische grabbelton. Deze week: het standbeeld Simon Stevin ontbrak op de onthulling.

Het moet je maar overkomen: het stadsbestuur gunt je als eerste niet-adellijk of religieus persoon een standbeeld, maar op de dag van de onthulling ervan, is er één grote afwezige: het beeld. Dit overkwam Simon Stevin.

Het huidige Simon Stevinplein lag er sinds 1819 eenzaam en verlaten bij nadat men in dat jaar het Westvleeshuis of Groot Vleeshuis op het plein had afgebroken. Zoals de naam laat vermoeden, werd in dat gebouw tot dan toe vlees verkocht. Het vormde tevens de tegenhanger van het Oostvleeshuis, dat zich aan de oostzijde van de Vismarkt bevond.

Hoewel het plein met bomen werd afgezoomd, ontbrak er iets. De oproep van de Belgische regering om standbeelden op te richten ter ere van de grote mannen van het vaderland kwam als geroepen. Toen het West-Vlaams provinciebestuur in haar begroting van 1841 een budget van 12.000 frank voorzag voor gemeenten die publieke standbeelden ter ere van West-Vlaamse beroemdheden wilden oprichten, hapte Brugge toe.

Er werd gekozen voor een beeld van de natuurkundige, wiskundige en ingenieur Simon Stevin (Brugge, 1548-Den Haag/Leiden, 1620). Voor de uitvoering van het bronzen standbeeld deed het Brugse stadsbestuur een beroep op de Brusselse kunstenaar Eugène Simonis. De onthulling was voorzien voor 26 juli 1846, maar het werd snel duidelijk dat Simonis de klus niet tijdig kon klaren.

Gips

In allerijl deed men dan maar beroep op de Brugse beeldhouwers August Derre en Dominicus Van Weydeveldt die, samen met Hendrik Pickery en Jules Van Nieuwenhuyze, een gipsen beeld maakten dat een bronzen kleurtje kreeg. Onthulling gered. Het échte beeld werd één jaar later geplaatst. Een apart voetstuk voor het beeld werd niet voorzien. Het werd geplaatst op de pomp die al sinds 1823 op het plein stond.

Naar aanleiding van de onthulling van het standbeeld van Simon Stevin werd op de Markt een volledig decor opgebouwd. © gf

Ondanks de afwezigheid van Simon Stevins beeld, lieten de Bruggelingen het niet aan hun hart komen. Er werd uitbundig gevierd van zondag 26 juli tot en met zondag 2 augustus 1846, acht dagen lang, dus. Elke dag was er wel ergens in de stad een festival, concert, bal, koorwedstrijd, enzovoort. Op de Markt wordt zelfs een volledig decor opgebouwd dat aan de hand van beelden, borstbeelden en medaillons hulde aan bekende en beroemde Bruggelingen bracht.