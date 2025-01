Brugsche vertalseltjies (1): wist je dat de stads- of zegeklok van Brugge Maria heet?

Als geen ander kent Brugge een boeiende geschiedenis. Die bestaat niet enkel uit grootse gebeurtenissen, maar nog meer uit vele petites histoires, kleine wetenswaardigheden die zelden of nooit worden opgerakeld. In de reeks ‘Brugsche vertalseltjies’ diept gediplomeerd stadsgids Chris Weymeis weetjes op uit een rijkgevulde historische grabbelton. Deze week: de Zegeklok, genaamd Maria.

Bij de overgang van oud naar nieuw weergalmden vanuit het Belfort de zware tonen van de zegeklok. Ook bij andere vaste en occasionele gelegenheden wordt die geluid. Wat velen mogelijk niet weten, is dat de zegeklok eigenlijk afkomstig is uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de naam Maria draagt.

Het zit zo: al sinds mensenheugenis hangen er in het Belfort klokken. Eén ervan is de stadsklok, ook bekend als triomfklok, zegeklok of zelfs Heilig-Bloedklok. Het eerste exemplaar ging verloren in 1280, toen bij onlusten, bekend als Moerlemaaie, de toren door een brand verwoest werd. Er werd in 1290 een nieuwe klok gegoten, die in 1296 in het herbouwde Belfort werd opgehangen.

Te zwaar

In 1493 herhaalt de geschiedenis zich gedeeltelijk, want op 25 januari wordt de spits en de klokkenkamer met daarin de stadsklok opnieuw door een brand vernield. Ook dit keer kwam er een nieuwe klok, die regelmatig door een andere werd vervangen. Zo bijvoorbeeld in 1718 toen de Antwerpse klokkengieter Willem Witlockx de eerste Heilig-Bloekklok goot. Echter, die was zo zwaar dat men vreesde dat bij het luiden het Belfort het zou begeven.

Lang hing de klok er niet. Ze werd in 1741 vernield toen na een blikseminslag de toren opnieuw door brand deels werd beschadigd. Kort erna goot de Brugse klokkengieter Joris Dumery een nieuwe Heilig-Bloedklok, maar die barstte evenwel bij het luiden naar aanleiding van het bezoek van de Franse koning Lodewijk XV aan Brugge op 2 september 1745. Nadien hing de klok jaren doelloos in het Belfort, tot ze in 1989 werd opgehangen in de klokkenstoel op het Joris Dumeryplein aan de Boeveriestraat.

Klok opgeëist

Na 1745 was het wachten tot de Franse bezetting vooraleer er vanuit het Belfort een ‘nieuwe’ zegeklok luidde. Zo nieuw was die klok nu ook weer niet, want ze was al in 1680 gegoten door de Antwerpse klokkengieter Melchior de Haze en ze hing als Mariaklok oorspronkelijk in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Op 30 juni 1800 eiste de Franse bezetter de Mariaklok op, met de bedoeling ze om te smelten voor het maken van onder andere kanonnen. Zover kwam het niet. Omdat de stad moest beschikken over een klok die moest worden geluid in geval van brand of andere gebeurtenissen, werd beslist om de Mariaklok over te brengen naar het Belfort. In 1809 luidde ze voor de eerste keer vanuit het Belfort.