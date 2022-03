Brugs Uurtje met Patrick Vermeulen

Patrick Vermeulen, een rasechte Bruggeling, mag straks honderduit vertellen tijdens het Brugs Uurtje. Moderator is Freddy Clevers, lid van de Heemkundige Kring Maurits Vancoppenolle, die sinds oktober 1984 met vaste regelmaat een Brugs Uurtje organiseert om het Brugs dialect te promoten.

Patrick Vermeulen is ondertussen de 172ste Bruggeling die in de praatstoel plaatsneemt. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek, want Patrick is op velerlei fronten actief geweest en is nog altijd druk in de weer. Tenor bij verschillende koren en ensembles, grote bezieler van de Brugse mobiele discotheek Studio Barcka, die bijna een halve eeuw lang het Brugse uitgaansleven kleurde, graag geziene acteur of figurant in feuilletons, stoeten en processies… Hij ontving ook een ereteken van de Edele Confrerie van het Heilig Bloed voor meer dan 60 deelnames aan de processie.

Studio Barcka

“Ik zal beginnen bij de ouders van Patrick, die de kledingzaak La Samaritaine op de Eiermarkt uitbaatten”, laat Freddy Clevers weten. “En het was bakker Leleu van patisserie Saint Antoine, die vlak naast de kledingzaak gevestigd was, die ervoor gezorgd heeft dat ik in Antwerpen naar school kon gaan, want in die tijd bestond Ter Groene Poorte nog niet”, haakt Patrick in. “Patrick is ook muzikaal aangelegd”, neemt Freddy weer over. Waarop Patrick vertelt: “Met Studio Barcka gingen we ook verder dan Brugge. Zo hebben we in Berchem voor een en dezelfde familie bij negen huwelijken voor de muziek gezorgd…” Patrick heeft niet veel voorzetten nodig, zoveel is duidelijk. Of hij alles in een uurtje zal kunnen vertellen, is maar de vraag. Mogelijk komt hij later nog eens aan bod, maar de aftrap geeft hij alvast op zondag 6 maart in buurtcentrum De Balsemboom. Voor Patrick trouwens een primeur, want het zal de eerste maal zijn dat hij uitgebreid geïnterviewd wordt. “Ik ben steeds achter de schermen gebleven, ook bij Studio Barcka, en daar was het achter Guido Depraetere.” Het Brugs Uurtje start om 11 uur, deuren open om 10.15 uur. Leden van de Heemkundige kring hebben op vertoon van hun lidkaart gratis toegang, niet-leden betalen 3 euro. Er kunnen geen plaatsen worden voorbehouden. (CGRA)