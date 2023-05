Brugs stadsbestuur wenst geen eigen culturele ‘canon’ op te stellen

Het Brugs stadsbestuur wil niet ingaan op de vraag van de N-VA fractie om een Brugse canon op te stellen. Dat verklaarde cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) dinsdagavond tijdens de gemeenteraad.

Pol Van Den Driessche (N-VA) lanceerde het voorstel van een Brugse canon, naar het voorbeeld van de Vlaamse canon: “Als er één stad in Vlaanderen is dat zo’n rijkdom aan cultuur heeft, is het Brugge. Tal van bewogen gebeurtenissen en illustere figuren hebben onze stad gemaakt zoals ze nu is. Boek en website dienen door een onafhankelijke expertencommissie te worden samengesteld. Met professor Jan Dumolyn als voorzitter? Jongeren en nieuwe Vlamingen weten te weinig van ons verleden.”

Stefaan Sintobin (VB) en Raf Reuse (Groen) steunden het voorstel, laatstgenoemde enkel op voorwaarde dat het project niet teveel geld kost. Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) veegde het idee van tafel: “Er zijn al zoveel Brugge-boeken. De rijkdom van onze stad in een beperkte lijst proppen is cultureel Brugge verarmen. Het schepencollege ziet dit niet zitten.”

Meer dan een opsomming

Waarop Pol Van Den Driessche repliceerde: “U begrijpt de ‘canon’ niet. Dat is meer dan een opsomming, dat zijn de gebeurtenissen die onze stad definiëren. Belangrijke evoluties die het leven van de Bruggelingen fundamenteel beïnvloed hebben. Hetgeen wij vragen is enkel een aanzet geven: eens onderzoeken wat de mogelijkheden zijn…”

Martine Bruggeman (N-VA) voegde eraan toe: “U hebt nog een jaar de tijd om de geschiedenis in te gaan als gedreven cultuurschepen? Grijp die kans!”