Brugs stadsarchief kreeg uitzonderlijke collectie glasplaten

Het Brugse stadsarchief kreeg dinsdag een uitzonderlijke verzameling glasplaten. Die werden geschonken door de Heemkundige Kring Brugs Ommeland. De unieke beelden vervolledigen het al rijke bedrijfsarchief van de “Gistfabriek” in het stadsarchief.

Archivaris Jan Dhondt legt uit: “Ons stadsbestuur heeft sedert 2017, naar aanleiding van het 120-jarige bestaan van de Gistfabriek, een overeenkomst gesloten met Genencor, de opvolger van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. Waardoor het toen nog aanwezige archief werd ondergebracht in het Brugse stadsarchief.”

Heemkring

“ Dit bedrijfsarchief omvat héél wat. Briefwisseling uit de periode 1897-1914, rapporten, boekhoudkundige stukken, dossier maar vooral héél wat foto’s uit de periode 1897-1980. Maar er waren géén glasnegatieven of glasplaten.”

“Toen we vernamen dat er honderden zich na een schenking bevonden in het documentatiecentrum van de Heemkring, hebben we contact opgenomen om ervoor te zorgen dat de glasnegatieven konden terugkeren naar het bedrijfsarchief waar ze thuis horen. De heemkring, waarvoor we erg dankbaar zijn, besloot ons hierin te volgen”.

Zuurvrije doos

Schepen van cultuur Nico Blontrock vult aan: “We hebben meteen ingezet op een adequate verpakking. Elk glasnegatief belandde in een zuurvrije doos en ook afzonderlijk in een “four flap”, dat is een speciaal papier om dergelijke waardevolle glasnegatieven in te bewaren. Uiteraard werd elk negatief geregistreerd en wordt ook alles beschreven.”

“Het is de bedoeling dat deze unieke foto’s mettertijd zullen zichtbaar zijn via erfgoedbrugge.be op de Beeldbank. Het stadsarchief had in haar collectie al ongeveer 2.000 historische foto’s van de Gistfabriek, dat zijn er nu zowat 400 méér”.