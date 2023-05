Brugs cultuurschepen vindt geen antwoord voor 2 miljoen extra kosten voor digitaliseringsproject van Musea Brugge

Consternatie tijdens de Brugse gemeenteraad: cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) kon niet uitleggen waarom het gebruik van digitale middelen bij Musea Brugge in de ene beleidsnota 2 miljoen euro meer kost dan in de bijlage.

Dinsdagavond dacht cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) dat de Brugse gemeenteraad zomaar met agendapunt 39 zou instemmen: een raamovereenkomst voor video-opdrachten en creatieve contentcreatie via digitale technologieën. Musea Brugge en de dienst Communicatie & Citymarketing zijn op zoek naar partners die bedreven zijn in creatieve contentcreatie zowel voor museale inrichtingen met behulp van digitale technologieën als voor videoboodschappen en filmpjes voor diverse audiovisuele kanalen.

Motivatie

Aan de gemeenteraad werd de goedkeuring gevraagd om een mededingingsprocedure met onderhandeling op te starten voor video-opdrachten en creatieve contentcreatie via digitale technologie. Raadslid Martine Bruggeman (N-VA) las in de motivatie dat voor die creatieve content alleen al 1,98 miljoen euro voorzien is: “Maar in de bijlage staat een bedrag van 3,5 miljoen euro. Waarom dit verschil? En zullen er door die hoge kosten andere projecten uitgesteld worden?

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) kon daar niet op antwoorden: “Ik zal dit navragen bij mijn diensten en schriftelijk repliceren. Kunnen we ondertussen dit punt goedkeuren en hierover stemmen?”

Toorn

Dat wekte de toorn op van Geert Van Tieghem (N-VA) en Pol Van Den Driessche (N-VA) : “U hebt geen verklaring voor 2 miljoen euro verschil in kostprijs? En wij moeten dat punt goedkeuren? Dit is onbehoorlijk bestuur! We hebben dit nog nooit meegemaakt ! Stel dit agendapunt uit, het is toch niet dringend.”

Nico Blontrock wou anvankelijk van geen wijken weten, tot burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hem influisterde om in te binden: “Oké dit punt wordt uitgesteld tot volgende maand…”