Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert op open brief Kortrijks cultuurschepen: “Een teken van zwakte”

De open brief van de Kortrijkse cultuurschepen Axel Ronse (N-VA), die aan Brugge vraagt om zijn kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030 in te trekken, zorgt voor tandengeknars in Brugge. “Dit is een teken van zwakte”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw. Oostende haakt af en is geen kandidaat (meer) voor die titel. Kortrijk en Brugge gaan de strijd aan met elkaar en met vijf andere Belgische steden.

Ken Brugge in mien erte, schrijft Axel Ronse met Kortrijkse tongval in zijn open brief, gericht aan het Brugs stadsbestuur. Hij is in Brugge geboren en opgegroeid. Maar sinds 2010 woont en werkt hij in Kortrijk, waar zijn hart naar verluidt sneller klopt. Hij zegt dat hij “een sneltrein genomen heeft van een ingeslapen provinciestadje richting creatieve stad van de toekomst.”

Brugge 2002

Die woorden slaan volgens Axel Ronse op de transformatie van Kortrijk, maar komen hard aan in zijn geboortestad. Dirk De fauw (CD&V) vindt het merkwaardig dat een in Brugge geboren schepen van Kortrijk, die zijn jeugd in Brugge door bracht en waar zijn moeder nog steeds woont, vraagt dat Brugge zich geen kandidaat zou stellen om Europese Culturele hoofdstad te worden in 2030.

“Zich geen kandidaat stellen zou velen, in Brussel en Europa, verbazen want Brugge is nu toch wel de cultuurstad bij uitstek. De kandidatuur is een opsteker voor de culturele partners in onze stad . Zij houden uitstekende herinneringen over aan 2002 toen de titel heel veel nieuwe impulsen gaf aan het culturele werkveld en er ook voor zorgde dat de Bruggelingen zo fier zijn op hun stad”, benadrukt Dirk De fauw.

Geen kans?

Dat Brugge geen kans zou maken omdat de Breydelstad al eens culturele hoofdstad is geweest, zoals Axel Ronse beweert, is volgens Dirk De fauw vreemd: “Indien dit zo zijn, moet hij zeker niet vragen om onze kandidatuur in te trekken. Ik moet er wel op wijzen dat Luxemburg al twee keer Europese Culturele Hoofdstad was en dat ook Brussel zich opnieuw kandidaat stelt na in 2000 Europese Culturele hoofdstad te zijn geweest.”

“Axel Ronse vraagt ook niet aan Oostende om de kandidatuur in te trekken. Het smeken om de kandidatuur van Brugge in te trekken is mijns inziens een teken van zwakte. Laat alle steden met hun dossier en hun eigenheid zich kandidaat stellen. We zullen in 2024 met de short-list en in 2026 met de definitieve keuze wel zien wie als winnaar uit de selectie komt.”

Jaloezie

“Wij zijn zeer sportief, iedereen mag deelnemen, we weten dat er maar één stad kan winnen en zullen ons neerleggen bij die beslissing. Alleen al door je kandidatuur te stellen en samen een dossier op te maken breng je heel wat in beweging en dit alleen al is de moeite waard. Dat de beste mag winnen!”, aldus Dirk De fauw.

De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) voegt er nog aan toe: “Waarom viseert de Kortrijkse schepen enkel Brugge? Is er sprake van West-Vlaamse jaloezie? Eerlijk gezegd, zelf wist ik niet eens dat Kortrijk ook kandidaat is. En waarom vecht hij een oorlog in de media uit, via een open brief, in plaats van met ons te praten?”

Verzwakking

Kortrijkzaan Axel Ronse is het helemaal niet eens met de Brugse zienswijze: “De directeur van het Europese programma vertelde mij dat de jury doorgaans kiest voor een stad die de titel nog niet behaalde, als er meerdere kandidaten zijn. Bijgevolg maken Brugge en Brussel minder kans. Nu verzwakt Brugge enkel de kansen van Kortrijk. Overigens is Oostende niet langer kandidaat! Ik zie de titel als economische hefboom om talent dat blijft plakken in Gent en Brussel terug naar West-Vlaanderen te halen.”

“Onze kandidatuur focust op werkgeluk en mentaal welzijn. De Kortrijkse regio wil op dat vlak een voorsprong nemen en Europa inspireren. Want dat is hetgeen Europa tegenwoordig vraagt: met je kandidatuur andere steden inspireren. Daartoe is de Kortrijkse regio zeker in staat aan de hand van die twee actuele thema’s. We profileren West-Vlaanderen als de ideale plek in Europa om te wonen en te werken. Met een sterk ondernemerschap. Een goede culturele scène is een extra troef.”

Is samenwerking tussen Brugge en Kortrijk een optie? Axel Ronse vindt van niet: “Europa verkiest dat steden zich apart kandidaat stellen. Samenwerken verzwakt onze positie. Overigens heeft Brussel Kortrijk benaderd en gevraagd om samen met een Waalse stad een ‘tripartite’ te vormen. Dat voorstel hebben we om dezelfde reden afgewezen.”

Geen jackpot

Overigens heeft nog geen enkele Belgische stad zijn kandidatuur officieel ingediend. “Pas in 2024 zal Europa via de federale Belgische regering de kandidaturen opvragen. De beslissing valt pas in 2025. Eerst is er een afvalrace, nadien zijn er plaatsbezoeken. De stad waar de kandidatuur het meest leeft én die het beste verhaal te vertellen heeft, wint.”

“Er wordt nu veel minder dan vroeger gekeken naar de culturele troeven. Die Europese titel is niet meer bedoeld als toeristische jackpot. Wie weet overigens welke steden dit jaar Europese Culturele Hoofdstad zijn? Kaunas in Litouwen, Novi Sad in Servië en Esch-sur-Alzette in Groothertogdom Luxemburg!”, besluit Axel Ronse.

Oostende

De andere vijf Belgische kandidaten voor die Europese titel zijn Gent, Brussel, Leuven, Turnhout en Luik. En hoe komt het dat Oostende plots geen kandidaat (meer) is? Burgemeester Bart Tommelein: “Oostende is een cultuurstad, met of zonder die titel. We blijven daar volop op inzetten, met De Grote Post, Theater aan Zee, DS Podcastfestival, FAAR… We investeren ook fors in Ensor 2024, met tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis, de Venetiaanse Gaanderijen en tal van andere activiteiten in de stad doorheen het jaar.”

“De huidige economische omstandigheden laten ons weinig ruimte om daar bovenop nog extra middelen te voorzien voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. We zullen dus niet meedingen naar die titel. Oostende heeft momenteel andere prioriteiten.” (SVK)

