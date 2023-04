Brugotta Festival: Brugse hoogmis voor lokaal talent

Van 6 tot en met 16 april vindt het Brugotta Festival plaats: de jaarlijkse hoogmis voor Brugs talent. Het Cultuurcentrum Brugge levert tijdens deze tiendaagse diverse podia voor diverse kunstvormen.

Donderdagavond 6 april wordt het Brugotta Festival feestelijk geopend met de vernissage van de groepstentoonstelling ‘Air Biekorf 7.0’ in de Poortersloge.

Tot 28 mei exposeren Kris Blomme, Sarah De Zutter, Femke den Hollander, Carl Goethals, Pierre Goetinck, Christophe Muylaert, Valérie Naessens, Filip Pillen, Joke Raes, Leon Riekwell, Sophie Van den Berghe en Hans Vandewege. Zij maakten een eigen vertaling van het muurwerk ‘Out of Office’ van Alice Vanderschoot.

Brugse rock

Op 7 en 8 april, telkens vanaf 20 uur, concerteren de Brugse rockbands Ratmosphere, Himshe, Parkaparaplu, BEUK, Mind Wolf en Liquid Silver onder de bomen op de Burg. Liefhebbers van het gesproken woord kunnen op zondag 9 april vanaf 19 uur terecht in KORF in de Sint-Jakobsstraat: WeerWoord is een initiatief van Bruggelingen Nina Everaert, Karim Shatla, Willem Blontrock en Dalilla Hermans.

Open-mic avonden

“Het is een open-mic avond, die we tweewekelijks organiseren. We wisselen spoken word en comedy af”, vertelt opiniemaakster Dalilla Hermans, die zopas benoemd is tot trajectmedewerker voor Brugges kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030.

“Nina en ik hadden toevallig hetzelfde idee: Brugge was de enige centrumstad die zo’n platform nog niet had. We nodigen telkens enkele ervaren performers uit, maar iedereen mag zich aanmelden op het podium. Op 9 april zijn de headliners verhalenverteller Jaouad Alloul, woordkunstenaar Hind Eljadid en museumdichter Seckou Ouologuem, op 16 april is er een comedy night met Karim Shatla, Marlies Verschueren, Sandy van der Smissen, Tae-Yoon Michielsens en Tim Loobuyck”, aldus Dalilla Hermans.

Open jam

Twee dagen later organiseert Cornerstone Vibration op dezelfde plek een open jam: durf jij het aan om op je gitaar, saxofoon of harmonium de reggae, dub en ska van deze band om te buigen naar Belpop of snoeiharde punk? Het feministisch collectief Girls Go BOOM organiseert in de paasvakantie een muzikaal kamp voor 12 tot 18-jarigen.

Op donderdag 13 april stelt muziekschool Metronoom drie prille bands voor in de Biekorf. Een dag later gaat DJ Grazzhoppa in gesprek met rapper en graffitiartiest Sozyone Gonzalez, gevolgd door een hiphop night. (SVK)

Info: www.ccbrugge.be