Bruggeling onder de loep: Wie is E. Gaytant?

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: wie is E. Gaytant?

In de Predikherenstraat werd recent bij renovatiewerken een glazen uithangbord beschilderd met gouden letters blootgelegd. Het opschrift luidt: E. Gaytant – Huis van Fransche stoffen. Uiteraard een mooie ontdekking, maar toch rijst de vraag: Wie is die E. Gaytant? Eigen onderzoek leert ons dat het gaat om Emerance Gaytant. Zij werd op 7 april 1877 in Roeselare geboren als dochter van Charles Gaytant en Prudence Lagrand. Vader was, net als Emerance, geboren in Roeselare; moeder in Torhout.

Antiquair

Al op 13 januari 1888 overlijdt vader Charles op 40-jarige leeftijd in Roeselare. Beroepshalve was hij volgens zijn overlijdensakte leurder. Dat moeten we met een korrel zout nemen, want in een advertentie wordt ter kennis gebracht dat op 8 februari 1888 in een verkoopzaal in Brugge de verkoop plaats zal vinden van onder andere Chinees en Japans porselein uit het nalatenschap van Charles Gaytant, tijdens zijn leven antiquair in Roeselare.

Emerance is dus nog geen elf jaar oud wanneer haar vader overlijdt. Ze blijft in Roeselare wonen waar ze als ongehuwde naaister op 29 maart 1899 bevalt van haar dochter Alfonsina Helena Gaytant. Die treedt op 8 juni 1926 in Brugge in het huwelijk met Ernest Vandevoorde. Op het moment van haar huwelijk woont Alfonsina net als haar moeder in de Predikherenstraat. Sinds wanneer is voorlopig onbekend.

Ook grootmoeder Prudence Lagrand woont op dat adres zoals vermeldt op haar overlijdensakte van 2 december 1934. Na het huwelijk baten Emerance en haar schoonzoon Ernest Vandevoorde er samen een winkel uit. In een advertentie in het Brugsch Handelsblad van 28 februari 1931 staat te lezen dat de zaak E. Gaytant & E. Vandevoorde verhuist van de Predikherenstraat 10 naar de Braambergstraat 34.

Advertentie die de veiling van Emerances vader antiquariaat Charles Gaytant aankondigt. © Chris Weymeis

Maar niet voor lang, want de zaak Gaytant-Vandevoorde verhuist volgens een advertentie in maart 1934 van de Braambergstraat 34 naar het nummer 24 in dezelfde straat. 1934 is een belangrijk jaar voor Emerance. Er is de verhuis en het overlijden van haar moeder Prudence, maar in dat jaar krijgt zij toelating om de werken uit te voeren aan de woning Braambergstraat 24. Ze mag de voorgevel afkappen, de topgevel herbouwen, vensters in de voorgevel vernieuwen en het interieur wijzigen. Het is die toestand die nu nog altijd bestaat.

Bijna dag op dag

Emerance Gaytant overlijdt in dat huis op 10 juni 1941. Haar dochter volgt haar bijna dag op dag twee jaar later op 8 juni 1943 en overlijdt ook in de Braambergstraat 24. Haar echtgenoot Ernest Vandevoorde zet het Huis van Fransche stoffen verder, en dat zeker nog tot in 1950.