Bruggeling onder de loep (35): Steendrukker Edouard Daveluy

Onze stad zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: steendrukker Edouard Daveluy.

Voor wie maar enigszins bekend is met Brugse porseleinkaarten, klinkt de naam Daveluy bekend in de oren. De naam van deze firma genoot nog meer bekendheid als drukker van speelkaarten. Hoewel het een familiebedrijf was, richten we ons in het bijzonder op Edouard Alexis Daveluy. Hij werd in Gent geboren op 31 mei 1812. Zijn vader Nicolas Alexis Antoine was afkomstig uit Amiens; zijn moeder Catherine Saelens uit Gent. Al op 15-jarige leeftijd moest hij tijdens het Hollandse regime zijn legerdienst vervullen. Die zou bepalend zijn voor zijn loopbaan, want Edouard kwam van 1827 tot 1830 terecht op de cartografische dienst waar hij het beroep van drukker leerde.

Noord-Nederlanders

In 1830 nam hij de wapens op tegen de Noord-Nederlanders en werd hij zelfs bevorderd tot sergeant-majoor. Hoewel hij de kans kreeg om een militaire carrière uit te bouwen, koos hij voor het drukkersberoep. In 1835 verhuisde vader Nicolas vanuit Gent naar de Ezelstraat in Brugge en stichtte er de Lithographie Daveluy. In 1836 vestigden vader en zoon zich op het Jan van Eyckplein; het begin van een huizentocht in Brugge. In 1841 huwde Edouard met de in Bergen-op-Zoom geboren Anette d’Elhougne. Zij zou hem zeven kinderen schenken. In 1842 verhuisde het paar Daveluy-d’Elhougne naar de Hoogstraat, terwijl het drukkersatelier gevestigd was op de hoek van de Groenerei en de Peerdenstraat. In de Hoogstraat houdt Edouards echtgenote een winkel open, maar als in 1848 hun dochter Leonie, net geen zes jaar oud, overlijdt, sluit kort nadien de winkel. Atelier – er zijn 42 arbeiders tewerkgesteld! – en winkel worden voortaan samengevoegd aan de Groenerei.

Porseleinkaarten

Behalve voor gewoon drukwerk was Daveluy bekend voor het drukken van zogenaamde porseleinkaarten en speelkaarten. Porseleinkaarten werden gemaakt volgens een speciaal procedé waarbij karton werd ingestreken met verf samengesteld uit loodwit en kaolien (porseleinaarde). Na het drukken, vaak in meerdere kleuren, kregen de kaarten een satijnglans. Het hoogtepunt van deze kaarten lag tussen 1840 en 1860. Bovenal genoot Daveluy ruime internationale bekendheid als uitgever van speelkaarten. Daveluy zou zelfs de uitvinder van waarzeggerskaarten zijn. Het drukken van kaarten gebeurde volgens een nieuw procedé waarvoor hij in 1847 een brevet kreeg. Voor dit alles kreeg Daveluy in 1842 de titel van Lithographe du Roi des Belges. De firma Daveluy breidde zich ook uit naar Oostende. Het is in die stad dat Daveluy op 30 september 1894 overleed.