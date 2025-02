Brugge vroeger en nu (7): het viaduct van de Hoefijzerstraat of ’t Gat van de Lane

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar ’t Gat van de Lane anno 1938.

We schrijven 1835. Amper vijf jaar na haar oprichting begon het jonge koninkrijk België als een van de eerste Europese landen met de aanleg van een modern spoorwegnetwerk. De allereerste treinrit op Belgisch grondgebied vond plaats op 5 mei van dat jaar, bij de opening van de spoorlijn tussen Brussel en Mechelen. Het konvooi bestond uit drie Britse stoomlocomotieven, met in totaal 900 genodigden aan boord.

In 1838 was Brugge aan de beurt. Dat jaar werd de spoorverbinding tussen het Belgische binnenland en Oostende, via Brugge, aangelegd. Deze lijn was cruciaal voor zowel toerisme als handel van en naar de Belgische kust. De officiële inhuldiging vond plaats op zondag 12 augustus 1838, alhoewel het nog zou duren tot 1844 voor het eerste Brugse station in gebruik zou worden genomen.

Als toekomstige plaats voor dat station had men voor het Brugse Zand gekozen. Daardoor liep de spoorlijn niet rond de stad, maar er zo goed als dwars doorheen. Dit leidde tot de onteigening van gronden en gebouwen, vooral rond de smalle Hoefijzerstraat. Die werd heringericht en verbreed tot een laan, met de Nieuwe Wandeling aan de oostzijde en de Hoefijzerstraat aan de westzijde.

Langs beide zijden van de spoorlijn kwamen ijzeren hekken. De daarop uitmondende Lane werd dus letterlijk in tweeën gesplitst door de spoorlijn: het deel tussen de Greinschuurstraat en de Hoefijzerlaan behield de naam Lane, terwijl het stuk tussen de Beenhouwersstraat en de Hoefijzerlaan Korte Lane werd.

Bewoners en ondernemers van West-Brugge voelden zich afgesloten. Slechts twee weken na de opening van de spoorlijn dienden ze een petitie in bij de Stad Brugge, waarin ze vroegen om een voetgangersviaduct onder de spoorweg, zodat Lane en Korte Lane weer met elkaar verbonden werden. Met succes!

Sinds 1939 zijn de Lane en de Korte Lange weer van elkaar gescheiden. © Davy Coghe

De Brugse architect Pierre Buyck (1805-1877) kreeg de opdracht het Viaduct van de Hoefijzerstraat aan te leggen. Maar de Bruggelingen negeerden die naam en doopten het prompt ’t Gat van De Lane.

Het werd voltooid in 1840 en bleef bijna een eeuw in gebruik. In 1939, met de inhuldiging van het nieuwe en huidige station, verdwenen de treinsporen langs de Hoefijzerlaan en werd ‘t Gat van De Lane gesloopt.