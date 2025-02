Brugge vroeger en nu (5): illegale opslag van springstoffen in Stübbenkwartier liep gruwelijk mis

Voor velen lijkt Brugge door de eeuwen heen onveranderd. Maar is dat werkelijk zo? Koen De Brabander, sinds de 16de eeuw in rechte lijn verbonden met Brugse grond, gaat op zoek naar antwoorden. Hij vergelijkt oude beelden met het heden. Deze week neemt hij je mee naar het Stübbenkwartier, waar in 1928 een illegale opslag van springstoffen gruwelijk misliep.

Op de avond van vrijdag 22 juni 1928 doorkliefde een oorverdovende explosie de stilte in het noorden van Brugge. De kracht van de ontploffing, gevolgd door een felle brand, kwam van de schroothandel van Emile De Buyser aan de Generaal Lemanstraat – wat later de Werfstraat zou worden, midden in het Stübbenkwartier. De tol was hartverscheurend: zeven doden, onder wie De Buyser zelf, en 40 gewonden. De vernieling was onbeschrijfelijk. Alle omliggende huizen stonden in puin, de Veldmaarschalk Fochstraat was nauwelijks nog herkenbaar. Van de Ezelstraat tot de Koningin Elisabethlaan lagen dakpannen en glasscherven verspreid.

Op de foto uit 1928 zien we de achterliggende huizen in de Veldmaarschalk Fochstraat, meer bepaald nummers 9 tot 23. Dakpannen en ruiten zijn gesneuveld, het puin ligt in het rond in deze toen relatief jonge straat, die werd aangelegd in 1901. De huizen die we zien op de foto waren gebouwd in 1907 en waren toen dus amper 21 jaar oud.

Obussen

De bron van de knal bleek een stapel illegaal opgeslagen springstoffen te zijn, afkomstig van obussen uit de Eerste Wereldoorlog. Die waren gedemonteerd voor het recupereren van grondstoffen.

Niets herinnert vandaag nog aan deze grote ramp, waarvoor zelfs Prins Leopold naar Brugge was afgezakt. © Davy Coghe

Na de Eerste Wereldoorlog ontstond immers een handel in oud oorlogsmateriaal: koper, maar ook springstof nodig om betonnen bunkers te vernietigen, werden herwonnen. Opslagplaatsen voor explosieven werden gecontroleerd opgericht en moesten voldoen aan zeer strenge normen en bovendien de klok rond bewaakt worden. Maar er ontstond ook een illegaal circuit. Meer zelfs, het illegaal opslaan van springstoffen was een echte plaag tijdens het interbellum.

In het Burgerwelzijn van 7 juli 1928 lezen we, in een stukje gewijd aan deze ramp: De overheden kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat onvoorzichtige particulieren of gewetenlooze commerçanten, in strijd met de wet en onbekommerd om het gevaar voor hun zelf en voor hun medeburgers, er steeds mee voortgaan ontploffingsmiddelen geborgen te houden!

Prins Leopold bezocht de plaats van de ramp en Brugs volksvertegenwoordiger Achiel Van Acker riep op de handel in oorlogsmateriaal voortaan te verbieden. Schroothandel De Buyser vroeg enkele maanden later het faillissement aan.