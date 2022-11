Brugge onder de loep (97): Het beeld van de Handjes

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: de Handjes

Vraag aan een Bruggeling waar in het stadscentrum het beeld de Handjes staat en je mag bijna gegarandeerd rekenen op verbaasde blikken. In het beste geval krijg je de vraag terug: “Welk beeld?” Gelukkig hebben we dan nog niet gevraagd hoe het beeld er is gekomen en wie er de ontwerper van is.

Om te antwoorden op al deze vragen moeten we terug naar 1998. In dat jaar organiseerde het Kinderatelier Octopus in de Garenmijnzaal op de Markt de tentoonstelling “Nieuw Monument, nieuwe sculptuur in uw stad”. Uit de circa 200 geëxposeerde werkjes koos een jury de creatie ‘Handjes’ van de toen elfjarige Tom D’Hoore als winnaar. Na Brugge werd het bekroonde ontwerp, samen met negen andere kinderkunstwerkjes, ook in het Nederlandse Zwolle tentoongesteld.

Eén jaar later, in 1999, vierde Kinderatelier Octopus het tienjarig bestaan en vroeg het aan het stadsbestuur om het gelauwerde kunstwerk een vaste stek te geven in de Brugse binnenstad. De stad ging graag op het voorstel in en het beeld werd door de Brugse kunstenaar Matthias De Wolf in polyester vereeuwigd. Op zaterdag 18 september 1999 werd de jeugdsculptuur op de kruising van de Sint-Claradreef met de Sint-Clarastraat en de Calvariebergstraat in aanwezigheid van de toen twaalfjarige Tom D’Hoore onthuld door toenmalig schepen voor Cultuur Yves Roose en Griet Baeyens namens Kinderatelier Octopus. De plaatsing was meteen een primeur want nooit eerder was in een Belgische stad een ‘kinderkunstwerk’ in een publieke ruimte geplaatst.

Vernield

De vreugde van de onthulling was echter van korte duur want al snel werd de sculptuur verscheidene keren vernield. Mogelijk gebeurde dit ongewild door spelende kinderen. De eerste keer gebeurde dat al drie weken na de plaatsing. Ook in november 2001 gebeurde het. De eerste keer werd het beeld op kosten van Octopus hersteld, maar het ontbrak het kinderatelier aan middelen op dit telkens opnieuw te doen. Daarom vroeg Octopus-coördinator Griet Baeyens aan het stadsbestuur om de Handjes op te nemen in de stedelijke verzekering voor kunstwerken, wat ook gebeurde. In augustus 2021 kreeg het kinderkunstwerk een stevige opknapbeurt.

Het ontwerp van de Handjes is eigenlijk een jeugdzonde van Tom D’Hoore. Hij is geen kunstenaar geworden, maar behaalde in 2014 aan de KU Leuven zijn diploma van arts waarna hij een opleiding tot arts-specialist in de radiologie volgde. Daarna bekwaamde hij zich nog verder in musculoskeletale radiologie en borstradiologie. Dokter D’Hoore is nu verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.

(CW)