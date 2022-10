Brugge onder de loep (93): Jongen met pelikaan

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: jongen met pelikaan.

Het beeld misstaat niet aan de Unescorotonde, vooral omdat de Koning Albert I-laan leidt naar… Brussel. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

Behalve vele bekende standbeelden telt Brugge ook enkele exemplaren die niet onmiddellijk in het oog springen of waarover weinig bekend is. Het beeld van de jongen met de pelikaan aan de Unescorotonde aan de Koning Albert I-laan dat via Brussel in Brugge terechtkwam, behoort tot de laatste categorie.

Iedere Bruggeling kwam ooit wel eens voorbij de rotonde, maar de vraag rijst of hij of zij het beeld van de jongen met de pelikaan heeft opgemerkt. Het mag een troost wezen, ook het merendeel van de honderdduizenden toeristen die jaarlijks Brugge bezoeken, zullen het waarschijnlijk niet hebben opgemerkt.

De beeldhouwer van het kunstwerk is Josuë Dupon, die op 22 mei 1864 in Ichtegem werd geboren. Oorspronkelijk studeerde hij in Roeselare, maar vestigde zich later in Antwerpen, waar hij les volgde aan de kunstacademie.

Josuë Dupon ging de kunstgeschiedenis in als schepper van overwegend dierenfiguren. De meeste van zijn werken zijn in Antwerpen te vinden. Een van zijn bekendste werken in de Scheldestad is misschien wel het beeld van de dromedaris dat prijkt boven de ingang van de dierentuin. Behalve in Antwerpen zijn er ook in andere Belgische steden werk van hem te zien.

Van Brussel naar…

Het beeld van de jongen met de pelikaan werd in 1913 vervaardigd om op de Kunstberg in Brussel te worden opgesteld. De oorspronkelijke functie van het beeld was een fontein. Wie nu het beeld aandachtig bekijkt, merkt dat in de bek van het dier nog de attributen aanwezig zijn om als fontein te fungeren. Een ander beeld in Brugge dat ooit de Kunstberg sierde, is het beeld ‘Man met de zeeslak’ in de vijver van het Koningin Astridpark.

Toen midden 20ste eeuw aan de Kunstberg de Koninklijke Albert I-bibliotheek werd gebouwd, moesten de fonteinen verdwijnen. De beelden die er stonden werden overgebracht naar de hoofdstad van de provincie, waar de kunstenaar vandaan kwam. Zo kwam het beeld van Dupon in Brugge terecht. De kunstenaar heeft de ‘verhuizing’ niet meegemaakt, want hij overleed in 1935 in Antwerpen.

De naam ‘Jongen met pelikaan’ is een noodnaam omdat niemand weet hoe de oorspronkelijk titel van het beeld luidt. Het beeld stelt een halfnaakte jongeling voor met in de linkerhand een vis, terwijl hij met zijn rechterhand de bek van de pelikaan opent. Het dier zelf zit gekneld tussen de benen van de jongen. Dat het voederen blijkbaar niet vrijwillig gebeurt, bewijzen de opengeslagen vleugels van de vogel. Alles samen misstaat het beeld zeker niet aan de Unescorotonde, vooral omdat de Koning Albert I-laan leidt naar… Brussel.