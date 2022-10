Brugge onder de loep (91) – Pionier Jan-Frans Michiels

Door corona herontdekte iedereen het plezier van het wandelen. Wie de Brugse binnenstad doorkruist, passeert achteloos honderden details met een bijzonder verhaal. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van een bijzonder object. Vandaag: pionier-fotograaf Jan-Frans Michiels.

Her en der in het Brugse straatbeeld zitten gedenkstenen en steentjes verborgen waar velen vaak achteloos aan voorbijlopen. Zo eentje is te vinden aan de gevel van de woning Rodestraat 5, een straat die niet meteen platgelopen wordt.

Op de gedenksteen kan men lezen: Hier werd geboren / Jans-Frans Michiels / pionier van de fotografie / 1823-1887. Jan-Frans Michiels, zoon van slager Bruno en Anna De Groote, was beeldhouwer en houtsnijder, maar zou vooral naam maken als fotograaf.

Lange tijd werd aangenomen dat hij als eerste een foto van Brugge maakte. Zijn beeld van de Groenerei van 1846 werd intussen overvleugeld door een beeld van het Minnewater in 1843, gemaakt door Joseph Buffa.

Beeldhouwer

Jan-Frans verhuisde in 1842 naar Brussel, waar hij zich verder als beeldhouwer vervolmaakte. In de hoofdstad maakte hij kennis met de eerste fotografische experimenten. In 1843 is hij terug in Brugge en in 1844 trouwt hij met Rosalie, de dochter van Pieter Verriest, de molenaar van de Sint-Janshuismolen op de Kruisvest.

Hij gaat op het Muntplein wonen, maar verhuist in 1844 naar de Naaldenstraat. Hij is een succesrijke beeldhouwer, want zijn atelier stelt twee beeldhouwers tewerk. Bekende werken van hem zijn onder andere de predikstoel van de kerk in Roesbrugge en in de Sint-Jacobskerk in leper. Ondanks zijn succes blijft fotografie hem intrigeren. Het verhuizen zit Jan-Frans in het bloed.

De gedenksteen voor Jan-Frans Michiels. (foto Davy Coghe)

In 1847 verhuist hij naar de Eekhoutstraat, in 1850 naar de Noordzandstraat 38 en in 1852 naar de Beenhouwersstraat. Vanaf dat jaar begint hij ook te reizen. In 1852 fotografeert hij de glasramen van de Keulse Dom en in 1854 verschijnt in Keulen zijn album met foto’s van het Ursulaschrijn. En er is meer. De kroonprins van Pruisen, de latere Frederik III, wordt zijn leerling fotografie.

In 1855 laat hij zich naturaliseren tot Pruisisch staatsburger en neemt hij deel aan de wereldtentoonstelling in Parijs, waar hij met een medaille wordt onderscheiden.

Begraven in de Dom

Ondanks zijn succes blijft Jan-Frans Michiels een Bruggeling, want in 1857 woont hij opnieuw in Brugge. Eerst op het Sint-Maartensplein en nadien in de Geerolfstraat en de Kuipersstraat. In 1860 woont hij weer in Brussel en later in Keulen, waar hij op 25 januari 1887 in de Dom wordt begraven.

Het is dus met recht en reden dat op 29 april 1972 aan zijn geboortehuis in de Rodestraat en op initiatief van zijn achterneef, de Brugse kunstenaar Guillaume Michiels, en de Culturele Kring van Sint-Anna, een herdenkingssteen werd onthuld.

