Brugge onder de loep (100): Huis van één deur breed

Welke Bruggeling die in Brugge wandelt, kijkt er naar de huisnummers? Toegegeven, de manier waarop huisnummers zijn aangebracht is een wandeling op zich, maar daarover hebben we het in deze bijdrage niet. Ik heb het ook niet over de opeenvolging van huisnummers die plots met één of meerdere nummers is onderbroken en vaak getuigen van verdwenen fortjes of beluiken zijn.

Een voorbeeld hiervan treft men aan in de Carmersstraat waar het huisnummer 138 door het nummer 144 wordt gevolgd. De twee tussenliggende poortjes verwijzen naar het voormalige Fort Chent, en niet Ghent, zoals soms verkeerdelijk wordt vermeld. Ik heb het wel over een eigenaardigheid die te vinden is in de Kastanjeboomstraat, die de Katelijnestraat met Groeninge verbindt.

Woning nummer 10 lijkt uit slechts één deur te bestaan. © Davy Coghe

Hier is er weliswaar geen onderbreking van de huisnummering, maar lijkt het dat de woning nummer 10 slechts uit één deur bestaat! Ook hier hebben we te maken met een voormalig beluik, namelijk het Fort Buse of Het Poortje. De geschiedenis van de Brugse fortjes is geschreven door wijlen Bruggekenner pur sang Jaak A. Rau. Bij hem gaan we dan ook te rade voor de geschiedenis van het fortje.

Leerlooierij

Omstreeks 1800 bevond zich in de onmiddellijke omgeving een leerlooierij, eigendom van ene De Bree en bewoond door ene Blanckaert. Vanaf de waterkant had men een mooi zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een nieuwe eigenaar van het terrein werd weduwe Jan Holvoet, een rentenierster wier echtgenoot onder andere eigenaar was van een pand aan het Wijngaardplein, waarop later de wezenschool van Vincentius a Paulo is gebouwd.

Aannemer

In 1835 verkoopt de weduwe het complex geheel aan aannemer Julianus Buse. Hij is niet de eerste de beste, want in 1843-1845 is hij de aannemer die het nieuwe slachthuis aan de Hauwerstraat bouwt naar een ontwerp van stadsarchitect Brunon Rudd. Ook aan de Kastanjeboomstraat is Buse actief. Hij bouwt rechts van het waterstraatje vijf huizen en op de binnenkoer nog eens zes kleine huisjes. Het Fort Buse is een feit.

In 1850 gebeuren er wijzigingen aan de constructies. Vier huisjes van het Fort worden tot magazijn omgebouwd. De twee andere huisjes krijgen na controle door de stad een positieve vermelding voor het flinke onderhoud ervan. Er wonen op dat ogenblik vijf personen in het fort dat na de Eerste Wereldoorlog verdwijnt.

