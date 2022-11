Brugge herdenkt Wapenstilstand met inhuldiging nieuwe bloemperken in het Koning Albert I-park

Donderdagvoormiddag werd op de centrale militaire begraafplaats in Steenbrugge de urne aangeduid die op de nationale herdenking van Wapenstilstand aan de Congreskolom in Brussel op het graf van de Onbekende Soldaat geplaatst werd.

Bijna op hetzelfde tijdstip werden aan het ruiterstandbeeld van koning Albert in Brugge in aanwezigheid van heel wat prominenten vijf bloemperken ingehuldigd. De vijf nieuw aangelegde bloemperken symboliseren de vijf kisten met onbekende soldaten, waaruit Reinold Haesebrouck exact honderd jaar geleden één kist koos voor het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel.

Papieren bloemen

De leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool OLVA-De Meersen knutselden de voorbije weken heel wat papieren bloemen voor drie mooie kransen, die vrijdagvoormiddag aan het standbeeld werden neergelegd.

“Ik vind het belangrijk dat ook jonge kinderen regelmatig herinnerd worden aan de waanzin van oorlog en geweld. Wat zich honderd jaar geleden afspeelde in onze regio mag nooit vergeten worden”, aldus directeur en gemeenteraadslid Karel Scherpereel.

(PDC)