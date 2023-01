Brugge blijft zich dankzij vele Vlaamse en provinciale projectsubsidies als cultuurstad profileren

Of Brugge in 2030 opnieuw Europese Culturele Hoofdstad wordt of niet, de West-Vlaamse provinciehoofdstad blijft zich profileren als cultuurstad. En slaagt erin om vele Vlaamse en provinciale projectsubsidies binnen te rijven. Een overzicht van de toelagen die Brugge in 2022 kreeg.

In 2022 verleende het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid culturele projectsubsidies aan zes verschillende dossiers. Drie projecten (Musea Brugge, Openbare Bibliotheek, Cultuurcentrum Brugge) hebben betrekking op onze rijke Brugse erfgoedcollecties.

Brugge Plus kan rekenen op een subsidie voor de eerste editie van het Reiefestival. En ook de realisatie van een nieuw kunstwerk in Zeebrugge krijgt Vlaamse financiële steun. Voor de laatste fase van de restauratie van het topstuk ‘De Dood van Maria’ van Hugo van der Goes, momenteel te zien op de tentoonstelling ‘Oog in oog met de Dood’, werd eveneens een subsidie toegekend.

Multimediale beleving

Om de toeristische beleving na de coronacrisis te ondersteunen, lanceerde Toerisme Vlaanderen in 2022 verschillende Relance-oproepen. Musea Brugge tekende hierop in, wat resulteerde in een subsidie van 596.385 euro voor de realisatie van een multimediale beleving rond de meesterwerken van Hans Memling op de zolders van het Sint-Janshospitaal.

Maar ook kleinere subsidiebedragen kunnen het verschil maken, zoals de toegekende subsidies vanuit CERA Foundation en Provincie West-Vlaanderen bewijzen voor projecten van Erfgoedcel Brugge en Raakvlak.

Vrouwen van papier

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is een tevreden man: “Het overzicht van de aanvullende financiering van de Cluster Cultuur toont duidelijk aan dat onze stedelijke culturele diensten blijven inzetten op vernieuwing, met interessante projecten zoals ‘Vrouwen van papier’ (rond Guido Gezelle en zijn correspondentie met vrouwen) en nieuwe formats zoals het Reiefestival.”

“De subsidies helpen ook om de al kwaliteitsvolle werking nog te verbeteren en nieuwe wegen in te slaan. Zo zal Musea Brugge via de extra subsidies verder kunnen inzetten op de uitbouw van haar digitale werking, zowel voor als achter de schermen. De negen verworven subsidies zijn samen goed voor meer dan 960.000 euro aan extra middelen.”

Kunstendecreet

De Brugse Cel Cultuurbeleid verleende advies aan dossiers-in-wording voor Brugse kunsten- en cultuurorganisaties. Zowel Circusatelier Woesh als De Batterie konden hun dossiers binnen het bovenlokaal cultuurdecreet verzilveren. Vijf laureaten van een Vlaamse beurs voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject werden hierbij geholpen door Erfgoedcel Brugge en de Cel Cultuurbeleid.

In 2022 ontvingen zeven Brugse kunstenorganisaties een structurele subsidie via het Kunstendecreet voor de periode 2023-2027: Concertgebouw Brugge, KAAP, Cactus Muziekcentrum, MAfestival, Anima Eterna Brugge, Bryggen Bruges Strings en De Batterie. Bij de samenstelling van deze dossiers was er ook afstemming en advisering vanuit de Cel Cultuurbeleid.

Een overzicht van de verworven Brugse cultuursubsidies in 2022