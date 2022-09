Brothers In Arms Memorial Park officieel ingehuldigd

Onder ruime belangstelling werd het Brothers In Arms Memorial Park in de Lotegatstraat in Zonnebeke officieel ingehuldigd. Het werd een serene emotionele plechtigheid met een oproep tot broederlijkheid en vrede.

Het park van een halve hectare werd ontworpen door de bekroonde landschapsarchitect Andy Malengier. Hij koos voor duurzame, Belgische blauwe hardsteen om de 66 meter lange sokkel en de verschillende staande stenen en muren te bekleden. Op een van die monumenten werd, met persoonlijke goedkeuring, een fragment uit het lied ‘Brothers In Arms’ van Mark Knopfler van de band Dire Straits uitgekapt.

Uniek verhaal

Symbool voor een universele vredesboodschap. Een uniek bronzen beeld van het broederpaar van kunstenaar Louis Laulen siert het einde van de sokkel. Een fiere voorzitter van de vzw Bart Vermeulen schetste hoe sinds 2006 tot nu verliepen in dromen, plannen en herplannen.

“Maar we gingen door. Ons verhaal en onze symboliek zijn uniek. Het broederpaar verwijst naar verbondenheid tussen mensen en de vredesboodschap is ook vandaag heel actueel. Nu staan we in het mooiste park van de regio”, aldus Bart Vermeulen.

Het leven van projectleider Johan Vandewalle veranderde helemaal in 2006 toen de vijf van Zonnebeke werden gevonden. “Het lichaam van John Hunter werd niet in het graf gegooid zoals de andere vier lichamen. Het is duidelijk dat deze man niet was begraven zoals de anderen. Iemand had veel zorg besteed in het leggen van John Hunter om hem ter ruste te leggen.”

Uitverkorene

Onderzoek leidde tot de familie in Australië. Die familie bevestigde dat het verhaal in de familie was dat John – of Jack zoals hij bekend stond in de familie – was begraven door zijn jongere broer Jim. Emotioneel vertelde Johan het verhaal en zijn contacten met de familie.

“Het pakte me, ik moest iets doen, ik was de uitverkorene, het liet me niet meer los en dank zij de hulp van velen hebben we dit kunnen realiseren”, zei hij in tranen bewogen. Landschapsarchitect Johan Malengier legde uit dat het Memorial vrede en broederschap verbeeldt en een plaats is waar mensen op een ingetogen manier tot bezinning kunnen komen.

Verstrengelde ringen

“Het beeld van het broederpaar Hunt is realistisch en de twee verstrengelde ringen tonen symbolisch de verbondenheid van de broers en de lange sokkel wijst op het soms saaie, niet aangename pad dat Jim bewandelde.” Onder de aanwezigen werd een vredesketting gevormd, gevolgd door een indrukwekkende bloemenhulde.

De grote vlag van alle deelnemende landen aan WO I die het beeld bedekte, werd verwijderd door de Belgische en Australische vzw’s op de tonen van Brothers in Arms van Dire Straits. Tijdens de plechtigheid was er live stream naar Australië.

(NVZ/ Foto ZB)