Briljante ideeën gezocht voor Ensor 2024

2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed in zijn geboortestad Oostende, waar hij zijn hele leven woonde. Vlaanderen, Stad Oostende en Stad Antwerpen hebben elkaar gevonden in een ambitieus Ensorproject voor het jaar 2024. Stad Oostende wil dit organiseren samen met verenigingen, organisaties, kunstenaars… en roept hen op om voorstellen in te dienen.

Vlaanderen, Stad Oostende en Stad Antwerpen willen samen van 2024 een groots Ensorjaar maken. Oostende kiest voor een negen maanden durend stadsfestival, dat meerdere tentoonstellingen zal brengen, maar ook tal van andere activiteiten. Daarvoor wenst de stad Oostende een beroep te doen op creatief en organisatorisch talent, dat voorstellen aanbrengt die sporen met de geest van Ensor. Via een ad hoc-fonds, De baden van Oostende, kunnen organisaties, verenigingen en kunstenaars, maar ook individuele burgers, kunstgaleries, bedrijven en handelszaken financiële steun krijgen. Voorwaarde is wel dat je tegenover de gevraagde subsidie ook een eigen inbreng plaatst, die niet noodzakelijk en zeker niet uitsluitend financieel hoeft te zijn. Verder zijn er tien criteria waaraan de projecten worden gemeten, de aanvraagprocedure werd bewust licht en transparant gehouden. Er zijn minstens twee aanvraagrondes voorzien; zondag 30 oktober verstrijkt een eerste deadline, vrijdag 17 februari 2023 een tweede. Briljante ideeën wegen meer dan zware dossiers! Alle informatie is vanaf nu beschikbaar op www.oostende.be/ensor2024. (HH/Wébé)