Brihang ontpopt zich tot topfavoriet met kans op 6 (!) MIA’s

En of het nieuwe album van Boudy ‘Brihang’ Verleye indruk heeft gemaakt. De rapper uit Knokke-Heist is na Pommelien Thijs de grote topfavoriet bij de MIA’s begin volgend jaar. Hij laat daarbij populaire artiesten als Bazart, Regi en Metejoor achter zich.

VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – hebben zonet de genomineerden van de Music Industry Awards (MIA’s) 2023 bekendgemaakt. Pommelien Thijs is de grote favoriet, met maar liefst negen nominaties op haar naam. De top wordt vervolledigd door Brihang, dEUS en Metejoor.

Brihang zou met zes beeldjes naar huis kunnen gaan. Hij is immers genomineerd in de categorie ‘Beste album’, ‘Hiphop’, ‘Nederlandstalig’, ‘Soloartiest’, ‘Artwork’ en ‘Auteur/componist’.

Van Bolis Pupul tot Will Tura

Popzangeres Camille maakt dan weer kans binnen de categorie ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’ en ‘Hit van het jaar 2023’. Die andere West-Vlaming, Maarten Devoldere van Warhaus, maakt ook kans op drie beeldjes: ‘Album’, ‘Alternative’ en ‘Auteur/componist’.

Bolis Pupul, ofte Boris Zeebroek, maakt samen met partner in crime Charlotte Adigéry kans binnen ‘live act’, Compact Disk Dummies binnen ‘Dance’, Johannes Is Zijn Naam binnen ‘Nederlandstalig’ en Will Tura binnen ‘Vlaams populair’.

Stemmen kan vanaf vandaag tot en met zondag 10 december via mias.be. Wie live bij deze feestelijke awardshow wil zijn, op woensdag 24 januari in het Sportpaleis in Antwerpen, kan tickets kopen via mias.be.