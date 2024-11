Brecht Berteloot uit Roeselare is genomineerd voor de Klasseprijs 2024

Brecht Berteloot, recent afgestudeerd van de opleiding Taal- en letterkunde aan de KU Leuven, is genomineerd voor de Klasseprijs met hun thesis waarin die Guido Gezelles revolutionaire lesaanpak bestudeerde. Met deze deelprijs bekronen SciMingo vzw en Klasse binnen de Vlaamse Scriptieprijs thesissen over onderwijs.

In de Vlaamse literatuur is dichter Guido Gezelle geen onbekende, maar ook als leerkracht liet hij diepe sporen na in het onderwijs. In hun thesis belicht Brecht Berteloot (23) uit Roeselare Gezelles praktijkgerichte en inspirerende lesmethode, waarin creativiteit en taalbeleving centraal stonden. De onderwijsstijl die hij introduceerde was revolutionair: door zijn leerlingen uit te dagen met complexe oefeningen, bereikte Gezelle een niveau van diepgang en creativiteit dat zijn tijd ver vooruit was. Volgens Berteloot blijft hij een voorbeeld van hoe onderwijs meer kan zijn dan kennisoverdracht: een bron van intellectuele en spirituele groei. Hun onderzoek heeft hen een plek op de longlist van de Klasseprijs geleverd, waar die kans maakt op een prijs ter waarde van 1.500 euro.

Uitreiking

Begin december wordt de shortlist van vijf genomineerden bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar van de Klasseprijs wordt onthuld tijdens de plechtige uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs op donderdagavond 19 december in het stadhuis van Gent.

De Vlaamse Scriptieprijs

Elk jaar kost het tal van laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven. Helaas belanden deze eindwerken vaak in een digitaal zwart gat of archief. Om deze scripties van hun droevige lot te redden, organiseert SciMingo vzw de Vlaamse Scriptieprijs, een wedstrijd die sterk en relevant onderzoek onder de aandacht brengt van een breder publiek. Naast de hoofdprijs worden er ook vijf deelprijzen uitgereikt, waaronder de Klasseprijs, die sinds 2003 scripties over onderwijs bekroont.