Bouwde jij een bijzonder huis in Kortrijk? Schrijf je dan in voor de Architectuurprijs!

De Architectuurprijs Kortrijk wil periodiek de kwaliteitsvolle gerealiseerde ruimtelijke projecten van de stad onder de aandacht brengen. In 2022 komen kleinschalige waardevolle erfgoedpanden die een nieuw leven kregen alsook kleinschalige kwalitatieve renovatie- en nieuwbouwprojecten in aanmerking. De bedoeling is om architectuur wat toegankelijker te maken.

Stad Kortrijk reikt samen met de Adviesraad Voor Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO) en Architectuur Kortrijk (vroeger Kortrijk Heritage) de Architectuurprijs Kortrijk 2022 uit. AK reikte reeds drie keer een prijs uit in 2013, 2016 en 2019 en publiceerde twee boeken: “10 Kortrijkse fabriekswoningen” en “Gedurfde stadwoningen in Kortrijk”.

ABEKO zet zich sinds 2014 actief in voor het behoud en de herwaardering van waardevol bouwkundig erfgoed in de stad en organiseerde in 2019 een Erfgoedprijs onder de naam ‘het Gulden Pand’. De prijs is een samensmelting van de vroegere architectuurprijzen Gulden Pand en de Kortrijk Heritage Prijs.

Indienen voor 1 juni

Dit jaar richt de Architectuurprijs zich op gebouwen van privépersonen of vennootschappen voor eigen gebruik. Zowel eigenaars als architecten kunnen één of meerdere projecten indienen voor 1 juni 2022. De projecten moeten gelegen zijn op het grondgebied van Groot-Kortrijk en moeten voorlopig of definitief opgeleverd zijn tussen 1 januari 2013 & 30 mei 2022.

De projecten moeten digitaal ingediend worden via het online inschrijvingsformulier: www.architectuurprijskortrijk.be/inschrijvingsformulier of het e-mailadres: info@architectuurprijskortrijk.be

In september worden de genomineerde projecten voorgesteld in samenwerking met het Kortrijks fotocollectief PXL. De prijsuitreiking vindt plaats op 20 oktober in samenwerking met Archipel. Er is een prijs van de vakjury en een publieksprijs.