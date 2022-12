Zwin Natuur Park lanceert gloednieuw natuurfotoboek

De Provincie West-Vlaanderen, het Zwin Natuur Park, Agentschap Natuur en Bos en Stichting Kunstboek brachten een nieuw fotoboek uit: ‘Zwin: Dynamische natuur tussen land en zee’. Dit kijk- en bladerboek toont alle kwaliteiten van dit stuk Belgische natuur en laat zien waarom het belangrijk is om er even bij stil te staan.

Het kijkboek voert de lezer mee naar de bijzondere biotopen (strand, duinen, bos, struweel, poelen, slikken en schorren) van het Zwin en focust daarbij op hun interessante bewoners. Ook de menselijke inspanningen om de natuur van het Zwin voor toekomstige generaties te vrijwaren en de natuurlijke habitats van de vele Zwinbewoners te beschermen, komen aan bod.

De fauna en flora en de weidse landschappen werden door natuurfotograaf en Zwinkenner Misjel Decleer op sprekende wijze in beeld gebracht. Zijn foto’s getuigen van de steeds wisselende gezichten en de grote diversiteit van het gebied, dat zijn bezoekers in elk seizoen opnieuw weet te betoveren. Het Zwin Natuur Park zorgt voor duiding en verdieping bij de foto’s. Natuurliefhebbers en bezoekers die hun herinneringen aan het Zwin nog wat langer willen koesteren of een stukje Zwin mee naar huis willen nemen, kunnen hun hart dus ophalen aan dit gloednieuwe fotoboek. Ook los van een bezoek aan het natuurgebied is het kijkboek de ideale publicatie om van thuis uit, in de zetel, te doorbladeren en te genieten van de Zwinnatuur.

Het Zwin

Het Zwin is ongetwijfeld een van de bekendste natuurreservaten langs de Belgische en Nederlandse kust. Het is een stuk natuur dat leeft op het ritme van de seizoenen en beweegt met de dynamiek van eb en vloed. Door het bijzondere spel tussen land en zee ontstond een uniek landschap van zoute slikken en schorren met een zeldzame dieren- en plantenrijkdom.

Het Zwin is daarnaast meer dan alleen zoute natuur: er zijn ook duinen, bossen en uitgestrekte graslanden, waardoor de biodiversiteit er zeer groot is. Het natuurgebied is een onmisbare schakel voor trekvogels op doortocht, publiekslieveling ooievaar op kop. Jaarlijks landen duizenden vogels in het Zwin om er te broeden, te overwinteren of naar voedsel te zoeken. Maar het Zwin is veel meer dan alleen een trekpleister voor wie graag naar vogels kijkt, het is ook de ideale plaats voor liefhebbers van unieke planten of gewoonweg een plek voor al wie van stilte, rust en natuur houdt. (DM)