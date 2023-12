Zwerfboeken onder grote kerstboom op het Sint-Maartensplein

Wervik investeerde opnieuw in een heel mooie en sfeervolle kerstverlichting. Opmerkelijk dezer dagen zijn alvast de boeken onder de grote kerstboom op het Sint-Maartensplein. Het gaat om zwerfboeken die iedereen mag meenemen.

Kerst draait rond geven, net als De Boekenjagers. Dat is het uitgangspunt van de jaarlijkse Grote Kerstdrop.

‘Neem me mee doch gooi me niet zomaar weg en laat me daarna opnieuw zwerven’, zo staat het te lezen op een boodschap op alle boeken. De Boekenjagers heeft een pagina op de sociale media Facebook. Er is ook een website: www.boeken-jagers.be