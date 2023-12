“Zus en mama streden samen”: Dieter Ryckewaert uit Poperinge pent ‘Laurens Dagboek’ neer ten voordele van Think Pink

“In 2020 kreeg mijn moeder borstkanker en in 2021 kreeg mijn zus dezelfde diagnose. Think Pink levert positief werk en ik wilde graag iets terugdoen”, zegt Dieter Ryckewaert uit Poperinge. De auteur pakt uit met een nieuw boek ‘Laurens Dagboek’ waarvan alle opbrengsten integraal naar Think Pink gaan.

“Mijn moeder Ria en zus Sarah hebben echt brute pech gehad. Allebei borstkanker, met een jaar verschil, maar er is geen genetische link. Puur toeval en brute pech”, vertelt Dieter Ryckewaert.

In 2020 kreeg Ria Nouwynck (67) uit Poperinge de diagnose borstkanker en in 2021 kreeg haar dochter Sarah Ryckewaert (36) uit Vlamertinge ook het droevige nieuws te horen. We zijn nu 2023 en gelukkig stellen beiden het goed na een hevige strijd te hebben geleverd. Mijn moeder moest een operatie ondergaan en kreeg bestraling in Kortrijk. Haar weefsel werd onderzocht in Nederland. Ze moest geen chemo krijgen, maar neemt wel dagelijks pilletjes. Een soort lightversie van chemo. Mijn zus moest bestraling en een operatie ondergaan en nadien nog eens bestraling en chemo. De diagnose van mijn moeder kwam hard aan en om een jaar later nog eens zo’n nieuws te vernemen, maar dan bij mijn zus, dat was een zware klap”, vertelt Dieter.

Vechtersmentaliteit

“We zaten toen ook in een coronaperiode waardoor we elkaar niet mochten zien. Er werd veel getelefoneerd om elkaar te steunen. Van borstkanker genezen 90% van de gevallen en daar hebben we ons wel aan opgetrokken. Uiteraard is het mentaal een zware klap, maar positiviteit en een vechtersmentaliteit helpen je ook wel door zo’n situatie. Mijn mama en zus zijn nu herstellende. Ze zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. Als mijn mama en zus op controle bij de dokter moeten, maken ze samen een afspraak. Zo hebben ze steun aan elkaar. Hun band was al sterk, maar die is nu nog inniger geworden.”

“Het was een mooie uitlaatklep en in het boek zit een groot deel van mezelf”

“Tijdens hun strijd kwam ik in contact met Think Pink en zag ik hoe de organisatie positief werk levert, en mensen een hart onder de riem steekt. Ook in het Jan Ypermanziekenhuis was de steun hartverwarmend en daar zijn we dankbaar voor. Ik wilde iets terugdoen voor Think Pink, mijn eigen steentje bijdragen. Aangezien mijn passie schrijven is, was de keuze snel gemaakt: mijn artistieke bezigheid inzetten om geld in te zamelen voor het goede doel”, legt Dieter uit.

Vierde boek

“Dit is ondertussen al het vierde boek dat ik neerpen. In 2007 begon ik te schrijven. Ik lees graag en veel, en ik wilde graag eens mijn eigen fantasie de vrije loop laten gaan en zo schreef ik mijn eerste boek. Een resultaat van mijn passie voor lezen en schrijven. Ik heb mijn vaste werk als technicus bij Desotec, daarom besloot ik om vanaf boek drie de opbrengst te doneren aan een goed doel. Bij mijn vorige boek – Jills Talisman – werd dat SameYou, een Engelse charity die opkomt voor mensen met een hersenletsel. Nu is er dus Laurens Dagboek voor Think Pink.”

De opbrengsten van Laurens Dagboek gaan naar Think Pink België. “Ik besloot om het boek in eigen beheer te publiceren, zo kan ik viermaal meer opbrengsten doneren aan Think Pink. Het verhaal van Laurens Dagboek heeft niets te maken met borstkanker.”

“Ik heb er anderhalf jaar aan geschreven en mijn mama en zus zijn fan. Ze vinden het mooi dat ik iets op poten zet voor Think Pink. Ze zetten zich ook in om het boek te promoten”, zegt Dieter. “Laurens Dagboek is een magisch realistisch verhaal over een niet-alledaagse vriendschap, echte liefde, en opnieuw moed vinden na misbruikt te zijn geweest. Van hetzelfde ‘universum/reeks’ werd Jills Talisman uitgebracht. Later werd dat boek naar het Engels vertaald – Journey of hope and tears – om geld in te zamelen voor SameYou.”

Klein steentje

“Zelf vond ik ook steun tijdens het schrijven. Het was een mooie uitlaatklep en in het boek zit een groot deel van mezelf. Dit boek is een klein steentje, maar het helpt. Zo’n 35 procent van het aankoopbedrag, wat ikzelf als schrijver verdien, gaat naar Think Pink. Voorlopig hebben we ongeveer 1.200 euro ingezameld. Zolang er boeken verkocht worden, wordt er geld gedoneerd aan Think Pink.”