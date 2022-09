Zulte wil opnieuw boekenhuisjes installeren

Op de laatste gemeenteraad ging schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke akkoord met het voorstel van Henk Heyerick om boekenhuisjes te installeren in de gemeente. Daarin kunnen mensen hun boeken plaatsen die ze zelf niet meer lezen en er een ander uithalen. “Zo stimuleren we terug het lezen, geven we boeken een tweede leven en het is goed voor de sociale cohesie”, zegt Heyerick.

Gemeenteraadslid voor CD&V Henk Heyerick was al bekend met het concept maar kreeg hernieuwde inspiratie op vakantie in Frankrijk. “We waren met het gezin in de Lot en daar zag ik zo’n boekenhuisje”, zegt Henk.

“Vroeger hadden we dit ook in Machelen en toen werkte dat erg goed, het boekenhuisje dat ik zag op reis zette me aan om op te gemeenteraad voor te stellen om dit ook in Zulte opnieuw te organiseren.”

“Het is altijd goed als we het lezen kunnen stimuleren, we zouden de verantwoordelijken voor de huisjes meegeven om zeker ook wat kinderboeken te voorzien. Het kan zelfs een leuk project zijn om een huisje nabij een school of kinderopvang te plaatsen en de kinderen dat zelf te laten schilderen.”

Oproep

Momenteel staan er in Zulte al enkele boekenhuisjes zoals in de Maisstraat in de Ellegemwijk maar dit is een initiatief van de sociale huisvestingsmaatschappij. “Het zou de bedoeling zijn dat we binnenkort vanuit de gemeente een oproep lanceren om peters en meters te vinden die zo’n boekenhuisje in hun voortuin willen plaatsen”, legt schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) uit.

“Zij zorgen dan voor de boeken in het huisje, eventueel ondersteund door de bibliotheek. De gemeente zal de kastjes zelf voorzien en we maken een lijst op de website waar die te vinden zullen zijn. Zo brengen we literatuur dichter bij de mensen en versterken we het samenhorigheidsgevoel in de wijk.” (JF)