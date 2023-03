Zonnebloem en Oogappel organiseren boekenbeurs

VBS Oogappel in Lo en VBS Zonnebloem in Pollinkhove organiseren op woensdag 15 maart een boekenbeurs. De scholen roepen iedereen op om tweedehands kinderboeken te doneren. Tijdens de boekenbeurs wordt ook soep en koffie verkocht ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Leesplezier bevorderen

Beide basisscholen stellen zich dit schooljaar als doel om hetleesplezierteverhogen. “Onderzoek toont immers aan dat verhoogd leesplezier leidt tot een rijkere taal”, zegt directrice Lynn Muylle.

“Voorlezen voor kleuters zorgt voor hetzelfde effect. Daarom ondernemen we gedurende het jaar verschillende acties. De eerstvolgende is eenboekenbeursvoor de leerlingen en sympathisanten op woensdag 15 maart tussen 11.30 en 12.30 uur. Die vindt plaats in de eetzaal van VBS Oogappel in Lo en VBS Zonnebloem in Pollinkhove.”

“Het betreft een laagdrempelige boekenbeurs met een divers aanbod leesboeken, strips, kleuterboekjes en kinderkookboeken”, zegt de directrice. “We houden het goedkoop. Een boek zal maximaal drie euro kosten.”

“We roepen iedereen die thuis nog kinderboeken in goede staat heeft liggen op om die te schenken aan de school”, gaat Lynn Muylle verder. “Dat kan tot en met maandag 13 maart. De opbrengst van de boekenverkoop gaat integraal naar deklasbibliotheekvan de kinderen.”

Voor Turkije en Syrië

Op de boekenbeurs wordt ook soep en koffie verkocht ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. “We hopen het geld te kunnen doorstorten naar een school die getroffen werd door de aardbeving”, besluit Lynn Muylle. “Wie weet, heeft van een bepaalde school in nood, mag ons zeker contacteren.” (KVCL)