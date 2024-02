Zonen brengen eerbetoon aan vader met dichtbundel ‘Zomaar Wat’: “Bijna letterlijk in rook opgegaan”

Drie jaar geleden overleed Roeland ‘Maroe’ Vandeginste, een verwoed dichter en woordkunstenaar, op 83-jarige leeftijd in volle coronacrisis. Zijn nageslacht brengt nu niet toevallig tijdens de Poëzieweek met de dichtbundel ‘Zomaar Wat’ een literaire hommage aan (groot)vader. “Zo blijft Maroe herinnerd en zijn speelse woordkunst zichtbaar in de puurheid waarmee hij ze schreef,” zegt jongste zoon Henk Vandeginste.

Van 25 tot en met 31 januari vond de Poëzieweek plaats in Vlaanderen en Nederland. Heule ontpopte zich zelfs tot ‘Poëziedorp’ met meer dan 30 gedichten die verspreid over het dorp op de ramen van inwoners prijken. “Inwoners stellen hun raam ter beschikking en adopteren als het ware een gedicht dat vervolgens de voorbijgangers verwondert”, vertelt Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Kortverhalen

Vijf van de gedichten die Heulenaars ‘adopteerden’ komen van de hand van wijlen Roeland ‘Maroe’ Vandeginste. Maroe overleed in 2021 op 83-jarige leeftijd in volle coronacrisis maar was het overgrote deel van zijn leven gepassioneerd bezig met taal en woordkunst.

“Hij schreef kortverhalen, was actief in een toneelgezelschap en behaalde op zijn 21ste al de poëzieprijs van Gent. Maar hij is vooral bekend als leerkracht Grieks/Latijn. En voor het slapengaan vertelde hij zelfverzonnen verhaaltjes over Koning Prietpraat aan ons”, vertelt jongste zoon Henk Vandeginste.

In het vuur

Drie jaar na het overlijden van Maroe brengen de drie zonen Koen (60), Bruno (59) en Henk (53) een literaire hommage aan hun vader met ‘Zomaar Wat’. In totaal worden 205 van diens pennenvruchten samengebracht in de dichtbundel. Al scheelde het niet veel of enkele van Maroes dichterlijke werken waren letterlijk in rook opgegaan. “Mijn vader stond klaar om zijn werk in het vuur te gooien. Later, na zijn dood, ontdekten we verschillende handgeschreven gedichten op geruite papiertjes in zijn kunst- en poëzieboekencollectie. Enkele honderden van die gedichten werden geselecteerd en postuum uitgebracht in een dichtbundel die werd gepubliceerd door Het Boekenhuis”, vervolgt Henk.

Het is de eerste keer dat de werken van Maroe in dergelijke oplage naar buiten worden gebracht.

“Hij publiceerde zelf nooit gedichten, behalve eens in het maandblad van het woonzorgcentrum De Pottelberg waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleef. Samen met de eerder geschreven gedichten dachten we met de kinderen dat de dichtbundel een mooie ode zou zijn aan ons vader,” besluit Henk. (JF)