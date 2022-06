Zoektocht langs boekenruilkastjes in Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst en Diksmuide

Cultuuroverleg IJzervallei, een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed, organiseert tussen 11 juni en 11 juli een zoektocht langs de boekenruilkastjes in de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst en Diksmuide. Aanleiding daarvoor is de Dag van de Minibieb op 11 juni.

“Om de minibiebs extra in de kijker te zetten, organiseren de IJzervallei-bibliotheken van 11 juni tot en met 11 juli een toffe zoektocht”, zegt Elke Verbeke, coördinator van Cultuuroverleg IJzervallei.

“Op de venstertjes van de boekenruilkastjes in Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge zullen in die periode rebussen staan met telkens een woord als oplossing. Door de woorden te combineren, kunnen de deelnemers aan de zoektocht per gemeente een zin maken.”

Geschenk

Deelnemingsformulieren en de locaties van de twintig boekenruilkastjes zijn terug te vinden op www.co-ijzervallei.be. Ook in de bibliotheken en de uitleenposten van de vier gemeenten zijn formulieren te verkrijgen. Uit alle inzendingen wordt per gemeente een winnaar geloot. Die krijgt een mooi geschenk. Wie de smaak te pakken heeft, kan ook alle zoektochten combineren en zo kans maken op de hoofdprijs.

(KVCL)