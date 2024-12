Zelfs Schwarzenegger kwam hier trainen: bodybuilder Sander Packo schrijft boek over legendarische Brugse ACB Gym

Wist je dat Arnold Schwarzenegger ooit ging trainen in… een West-Vlaamse bodybuildingclub? Dat deed de wereldberoemde spierbundel in de legendarische ACB Gym in Brugge. Over die club is nu een boek uit: ‘Een IJzeren Verleden’. De auteur, Sander Packo, is zelf bodybuilder. “Ik wil de erfenis van deze fantastische plek eren.”

ACB Gym is in het bodybuilderswereldje een naam als een klok. Het trainingscentrum werd op 9 september 1951 door Carlos Blommaert boven de doopvont gehouden en was tot 1997 dé place to be voor iedereen die met de sport bezig is.

“ACB Gym – voluit Atletisch Centrum Blommaert – is van start gegaan in een kleine ruimte bij Carlos thuis in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis, maar kende vooral onder impuls van zijn broers Julien en Jacques een enorme groei”, legt Sander Packo (28) uit.

De Jabbekenaar is al sinds zijn veertiende met bodybuilding in de weer en leerde via zijn vader het verhaal achter ACB Gym kennen. “Mijn papa Luc is er in de jaren zeventig enkele keren gaan trainen en raakte zo ook aan magazines uit die tijd. Het zorgde ervoor dat ik me steeds meer wilde verdiepen in de geschiedenis van bodybuilden in België – en vooral van ACB.”

Lou Ferrigno, Ajax…

ACB Gym was van meet af aan op gewichtheffen gefocust. Carlos Blommaert, die als steenhouwer aan de slag was, liet uiteindelijk de leiding van de club over aan zijn broers. In 1960 verhuisde de club een eerste keer naar Sint-Andries, twaalf jaar later vond hij zijn definitief onderkomen in een ruim pand langs de Hoge Lane in datzelfde Sint-Andries. (lees verder onder de foto)

De drie broers achter het ‘Atletisch Centrum Blommaert’. © gf

De plek werd al snel hét epicentrum voor sport- en krachtfanaten en stond tjokvol Amerikaanse trainingstoestellen, omgeven door glimmende spiegels. Jacques en Julien Blommaert zetten ook hun schouders onder de Belgische Bodybuildingsbond en sloten zich bij de internationale koepel aan. Dat zorgde ervoor dat ACB Gym ook buiten onze landsgrenzen bekendheid verwierf.

“Arnold Schwarzenegger is er nog komen trainen, net als de Amerikaanse bodybuildinglegende en Hulk-acteur Lou Ferrigno”, gaat Sander verder. “En toen Ajax Amsterdam tegen Club Brugge moest voetballen, zijn ze bij de broers Blommaert het krachthonk ingedoken. Telkens wanneer je denkt dat je alles over ACB Gym te weten bent gekomen, duikt er een nieuw verhaal op.”

Privémuseum

Het zorgde ervoor dat Sander een negental jaar geleden aan het verzamelen sloeg. Intussen heeft hij zijn zolderverdieping omgetoverd tot een ACB Gym-museum. De plek is volgestouwd met tal van memorabilia, trofeeën, kledingstukken en unieke foto’s.

“Dit boek is een uniek tijdsdocument over de eerste echte bodybuildingclub van België” – Sander Packo

“Mijn heiligdom”, glundert Sander wanneer hij er ons een rondleiding geeft. “Gaandeweg kwam ik ook met steeds meer mensen in contact die een band hebben met ACB Gym en kreeg ik steeds meer stukken in mijn bezit. Zo kreeg ik ook het idee om een boek samen te stellen. Ik wil de erfenis van deze fantastische plek – en de vele atleten die er trainden – de eer schenken die het verdient.” (lees verder onder de foto)

Sander Packo in zijn minimuseum: “Dit is mijn heiligdom. Ik wil de erfenis van deze fantastische plek – en de vele atleten die er trainden – de eer schenken die het verdient.” © JOKE COUVREUR

Twee jaar geleden zette Sander zich aan zijn schrijftafel, nu kan hij het resultaat trots op tafel leggen. En dat ziet er best indrukwekkend uit. Het boek is enkele kilo’s zwaar en herbergt liefst 676 foto’s.

“Ik heb geprobeerd om letterlijk elk detail van ACB Gym te belichten Dit is een uniek tijdsdocument over de allereerste échte bodybuildingclub van België. Je wordt meteen meegezogen richting de vele topmomenten, maar ik ga ook de mindere periodes niet uit de weg. Zoals het stille einde in 1997, toen de club failliet ging.”

Vriendschappen

Een IJzeren Verleden wordt bijzonder goed onthaald, zegt Sander. “Zeker in de sector zelf lopen ze er storm voor”, glimlacht hij. “Bodybuilden in België is dáár immers geboren.”

In het pand in de Hoge Lane is nu een kinesist aan de slag en die heeft een exemplaar van het boek in de wachtkamer gelegd. “Mooi, toch? Het doet deugd dat het respect voor ACB Gym nog altijd zo groot is.”

“Dankzij dit boek komen nu een pak verhalen naar boven die nog nooit verteld zijn. Wie weet, maak ik ooit werk van een tweede boek. Hoe dan ook heeft dit avontuur me een pak nieuwe vriendschappen en connecties opgeleverd. Met de liefde voor ACB Gym als gemene deler.”

‘Een IJzeren Verleden’ telt 320 pagina’s en kost 49 euro. Te koop via sanderpacko@hotmail.com, 0471 23 62 64 en in zo goed als alle Brugse boekhandels.